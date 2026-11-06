PAMI habilitó la lista de hospitales exclusivos en noviembre 2026 para sus afiliados

Jubilados y pensionados pueden consultar los establecimientos propios de la obra social y verificar qué documentación necesitan para acceder a sus prestaciones.

PAMI cuenta con hospitales y centros de salud propios en distintas localidades del país.+}

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene habilitada la consulta de sus hospitales y centros de salud propios para que los afiliados puedan conocer dónde recibir atención médica. La red incluye establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Rosario, con servicios destinados especialmente a las necesidades de las personas mayores.

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Además de consultar los centros disponibles, los beneficiarios deben revisar qué credencial tienen vigente para identificarse al momento de realizar trámites, asistir a consultas o retirar medicamentos. El organismo reconoce cuatro formatos y aclara que no es obligatorio contar con la aplicación Mi PAMI para acceder a la atención.

PAMI cuenta con una red propia de hospitales y centros asistenciales que complementa las prestaciones disponibles a través de su cartilla médica. Entre los establecimientos que aparecen en el listado oficial se encuentran:

Estos establecimientos forman parte de la infraestructura sanitaria propia del organismo y cuentan con recursos destinados a brindar atención a sus afiliados. Los servicios disponibles pueden variar según cada institución e incluyen distintas prestaciones médicas, consultorios y atención hospitalaria.

Para solicitar atención, los afiliados deben consultar las condiciones del establecimiento y verificar si necesitan una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera o especialista. Los turnos y requisitos pueden variar según el centro y la prestación requerida.

También es posible consultar el prestador asignado y buscar profesionales o centros médicos mediante la Cartilla Médica oficial de PAMI. La herramienta permite realizar búsquedas por especialidad, profesional, centro de salud o cercanía.

Credenciales vigentes para afiliados PAMI

PAMI reconoce cuatro formatos de credencial para acreditar la afiliación y acceder a sus servicios y prestaciones durante noviembre de 2026. Los beneficiarios pueden utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

Credencial digital: se encuentra disponible en la aplicación Mi PAMI y puede consultarse desde el celular.

se encuentra disponible en la aplicación Mi PAMI y puede consultarse desde el celular. Credencial provisoria con QR: se descarga desde la página oficial del organismo y se puede guardar o imprimir.

se descarga desde la página oficial del organismo y se puede guardar o imprimir. Credencial provisoria tipo ticket: se genera e imprime en las terminales de autogestión ubicadas en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).

se genera e imprime en las terminales de autogestión ubicadas en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). Credencial plástica: aunque PAMI dejó de distribuir nuevas tarjetas, las que ya tienen los afiliados continúan siendo válidas.

Un punto importante es que la credencial provisoria sin código QR ya no tiene validez. Quienes todavía tengan ese formato deben generar una versión actualizada para evitar inconvenientes al momento de realizar trámites o acreditar su afiliación.

Para obtener la credencial provisoria con QR, se debe ingresar al sitio web de PAMI y completar los datos solicitados: número de afiliación, sexo, DNI y número de trámite del documento, compuesto por 11 dígitos. Una vez finalizado el procedimiento, se puede descargar e imprimir el comprobante.

Por otra parte, el organismo aclaró que la credencial digital no es un requisito obligatorio para recibir atención médica, retirar medicamentos o acceder a las prestaciones. Ningún profesional puede negar esos servicios por no tener instalada la aplicación: los afiliados pueden presentar cualquiera de los formatos vigentes.

Para consultar los requisitos y acceder a los distintos formatos, se puede ingresar a la página oficial de Credencial PAMI.