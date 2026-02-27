Autorizá tus medicamentos en PAMI en simples pasos

El organismo previsional mantiene en 2026 un esquema de acceso gratuito para tratamientos esenciales.

La cobertura integral de medicamentos exige acreditar ingresos inferiores a 1,5 jubilaciones mínimas.

El Programa de Asistencia Médica Integral ( PAMI ) para jubilados y pensionados renovó el programa de cobertura para medicamentos esenciales. Un beneficio que cubre la totalidad del valor de ciertos farmacos para aliviar el bolsillo de la tercera edad.

Cada solicitud exige receta electrónica con diagnóstico codificado,historia clínica y estudios complementarios cuando corresponda . Si el afiliado necesita más de cuatro medicamentos bajo subsidio social, debe presentar justificación médica adicional para sostener la cobertura plena.

Si la prescripción es electrónica la validación resulta automática en mostrador , con presentación de DNI y credencial. Un tercero autorizado puede retirar los medicamentos con documentación respaldatoria. Para patologías crónicas o de alto costo, la auditoría puede requerir instancia adicional en agencia.

La gestión requiere acreditar identidad, situación previsional y ausencia de bienes que indiquen capacidad contributiva superior a la permitida por la normativa vigente.

La documentación obligatoria incluye:

DNI original y copia .

. Credencial de afiliación vigente .

. Receta electrónica o física emitida por médico de cabecera o especialista .

. Diagnóstico detallado bajo codificación CIE-10 .

. Último recibo de haberes previsionales .

. Declaración jurada según normativa

Para realizar el trámite de manera digital el afiliado debe ingresar a la página oficial del organismo y seguir los siguientes pasos:

Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”

Cargar número de afiliación, DNI y número de trámite.

El sistema emite un número de caso para poder realizar el seguimiento y así continuar con el trámite.

En caso de requerir más de cuatro productos la auditoría evalúa si corresponde o no mediante respaldo clínico antes de autorizar la cobertura total para prevenir posibles desmanejos.