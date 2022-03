Ante la disparada del precio del trigo panaderos anunciaron cese de la producción

“La idea es parar la producción hasta tener reglas claras de juego en el mercado interno y pedirle al ministro Matías Kulfas que nos reciba para buscar una solución en conjunto de una buena vez a esta crisis, que ya hizo bajar las persianas a un centenar de panaderías”, expresó Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda “27 de abril” y uno de los referentes de la convocatoria.

En el encuentro también participarán referentes del sector panadero de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Merlo, Marcos Paz, Moreno, Navarro, Gral. Rodríguez, Morón, San Martín, San Miguel y Lanús, entre otros.

A la estampida inflacionaria se suma ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que impactará en el precio internacional del trigo. Es un momento complicado para la industria de los panificados, puestos que su insumo esencial hoy se encuentra entre los commodities en pugna.

“No vamos a permitir que se sigan cerrando panaderías por la incapacidad de funcionarios o dirigentes a los que poco les importa la mesa de los argentinos”, remarcó Gastón Mora en sus cuestionamientos a la línea de acción del Gobierno nacional sobre el control de precios para contrarrestar la inflación.

"Vamos a defender a capa y espada a aquellas pymes que apostaron lo poquito que tienen a trabajar y a generar empleo en nuestro bendito país. No somos los panaderos los que fugamos las divisas al exterior”, sostuvo el dirigente panadero.

“Hay muchas panaderías que han cerraron porque no tienen materia prima o no saben qué va a pasar. Esto nos duele porque es un Gobierno al que apoyamos, pero tenemos la contracara que es nuestro gremio. Hay terceras generaciones de panaderos que están al borde del cierre, no podemos seguir avalando esta locura de precios indiscriminados por un sector que le interesa poco la mesa del pueblo argentino”, agregó Mora.

Fideicomiso para subsidiar el precio del trigo

Los reclamos desde el sector de la industria de los panificados y derivados tomaron más fuerza y desde la cartera que encabeza Matías Kulfas plantearon como alternativa la posibilidad de reforzar el fideicomiso de trigo, como mecanismo para amortiguar el impacto negativo generado por las tensiones del mercado interno.

En ese sentido, el funcionario dijo que este fideicomiso se armó con la premisa de “garantizar que los productos de Precios Cuidados como los fideos y la harina tengan su insumo que es el trigo a un precio estable en el año”.

Sin embargo, en declaraciones a diferentes medios Kulfas se mostró preocupado por la “fuerte suba” de ese insumo e indicó que “estamos evaluando si hay que reforzar ese fideicomiso o tomar otras medidas para abordar las tensiones en el mercado interno”.