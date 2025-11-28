Una amenaza de masacre a tiros en la Universidad de La Plata obligó a suspender las clases

Una amenaza de masacre a tiros sorprendió este viernes a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Mediante un mail, una persona no identificada hizo referencia a que asistiría al establecimiento "armado" y, tras la conmoción, se ordenó la suspensión de las clases.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Mediante un correo electrónico, el titular de la cuenta “Belcebu 764” ([email protected]) aseguró: "Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme", dedicado a la Facultad de Artes.Informate más
En el correo, enviado a distintas direcciones de la universidad, contó que fue "inspirado por Asmodeus" para unirse a un grupo y su objetivo era hacer una masacre en la UNLP "inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF", en referencia a la Universidad de Tres de Febrero.
Amenaza de masacre a tiros en la Facultad de Artes de la UNLP
"Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF", comenzó el mail. Y agregó que iría "armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible".
La persona describió que acribillaría a quienes se cruce para luego suicidarse, "pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo".
Las autoridades de la universidad decidieron evacuar el edificio, ubicado sobre la diagonal 78, a metros de la Plaza Rocha. El vocero de la Universidad de La Plata, Gonzalo Albín, sostuvo que la amenaza "sorprendió a todos" y que, apenas llegó a los distintos correos electrónicos, hicieron la denuncia.
"Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades, ha llegado aquí al edificio de la Presidencia del rectorado, a distintas oficinas y lo que hicimos fue a hacer la denuncia policial", precisó Albin.
Según detalló, "ya tomó cartas en el asunto el juzgado federal 1, a cargo del juez Ramos Padilla y nosotros hemos tomado todas medidas precautorias con toda la guardia edilicia de la Universidad de La Plata más la Policía Bonaerense y Federal estableciéndose en las distintas facultades y dependencias".
Dejá tu comentario