Una amenaza de masacre a tiros en la Universidad de La Plata obligó a suspender las clases

La amenaza fue enviada por mail y el autor del texto no está identificado. Tras la conmoción, se ordenó la suspensión de las clases y se elevó una denuncia policial.

La persona que envió el mail describió que acribillaría a quienes se cruce para luego suicidarse.

Una amenaza de masacre a tiros sorprendió este viernes a las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Mediante un mail, una persona no identificada hizo referencia a que asistiría al establecimiento "armado" y, tras la conmoción, se ordenó la suspensión de las clases.

En el correo, enviado a distintas direcciones de la universidad, contó que fue "inspirado por Asmodeus" para unirse a un grupo y su objetivo era hacer una masacre en la UNLP " inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF" , en referencia a la Universidad de Tres de Febrero.

"Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF", comenzó el mail. Y agregó que iría " armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1994424569281536221?t=n-BlcbPKnvoaTy3bNprSVQ&s=19&partner=&hide_thread=false La Facultad de Artes de la Universidad de La Plata llevó a cabo una evacuación por una amenaza de tiroteo que llegó a las casillas de correo de la institución.



Las autoridades de la universidad decidieron evacuar el edificio, ubicado sobre la diagonal 78, a metros de la Plaza Rocha. El vocero de la Universidad de La Plata, Gonzalo Albín, sostuvo que la amenaza "sorprendió a todos" y que, apenas llegó a los distintos correos electrónicos, hicieron la denuncia.

"Fue enviado a un listado medio azaroso porque no ha recaído en oficinas académicas y administrativas de nuestras 17 facultades, ha llegado aquí al edificio de la Presidencia del rectorado, a distintas oficinas y lo que hicimos fue a hacer la denuncia policial", precisó Albin.

Según detalló, "ya tomó cartas en el asunto el juzgado federal 1, a cargo del juez Ramos Padilla y nosotros hemos tomado todas medidas precautorias con toda la guardia edilicia de la Universidad de La Plata más la Policía Bonaerense y Federal estableciéndose en las distintas facultades y dependencias".