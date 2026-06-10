De cuánto es la fortuna de Bonnie Tyler y cómo es el presente del ícono de los 80

Compuso canciones que trascendieron las fronteras y fueron escuchadas por millones de personas en todo el mundo.

Una de las cantantes más reconocidas de la década de los 80.

Pocas voces son tan reconocibles en la historia de la música como la de Bonnie Tyler. La cantante galesa se convirtió en una de las grandes figuras del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980 gracias a su particular tono rasposo y a una serie de éxitos que trascendieron generaciones.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Tyler logró mantenerse vigente en la industria musical con giras internacionales, nuevos lanzamientos y una legión de seguidores repartidos por todo el mundo. Su carrera es considerada una de las más exitosas surgidas del Reino Unido durante el siglo pasado.

Su fama mundial llegó de la mano de canciones como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”, temas que se transformaron en clásicos absolutos de la cultura popular y continúan sonando en radios, películas, series y plataformas digitales.

Bonnie Tyler nació como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales . Creció en una familia religiosa donde la música tenía un papel importante y realizó sus primeras presentaciones cantando en la iglesia local.

Tras dejar la escuela, trabajó en distintos empleos antes de decidirse a perseguir una carrera artística. En 1969 participó en un concurso de talentos y obtuvo el segundo puesto, una experiencia que la impulsó a dedicarse profesionalmente a la música. Más tarde integró grupos locales y recorrió el circuito de clubes del sur de Gales.

Su gran oportunidad llegó en 1975, cuando fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell. Poco después firmó con RCA Records y lanzó sus primeros sencillos. Aunque los inicios fueron modestos, canciones como “Lost in France” comenzaron a darle notoriedad dentro del mercado británico.

Bonnie Tyler Su voz rápidamente se convirtió en una de las más identificables de occidente. Imagen: Página Oficial de Facebook Bonnie Tyler

El éxito de su carrera y el reconocimiento mundial

La primera gran explosión internacional de Tyler llegó con “It's a Heartache”, lanzada en 1978. El tema alcanzó el puesto número 3 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y la convirtió en una estrella global. Además, el álbum Natural Force obtuvo certificación de oro en ese país.

Sin embargo, el momento más importante de su carrera se produjo en 1983 con “Total Eclipse of the Heart”. Escrita y producida por Jim Steinman, la canción vendió más de seis millones de copias en todo el mundo y se transformó en uno de los sencillos más exitosos de la década.

El éxito continuó con “Holding Out for a Hero”, incluida en la película Footloose, consolidando a Tyler como una de las voces más emblemáticas del pop-rock. Décadas después, “Total Eclipse of the Heart” superó los mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la canción más escuchada de un artista galés en la plataforma.

Bonnie Tyler Su energía en el escenario cautivó a millones de espectadores. Imagen: Página Oficial de Facebook Bonnie Tyler

Cómo es el estado de salud de la popular cantante

A sus 75 años, Bonnie Tyler continúa siendo una figura activa dentro del mundo de la música y durante los últimos años se mostró decidida a seguir presentándose en vivo, pese a algunos problemas físicos propios del paso del tiempo.

La artista ha hablado públicamente sobre distintas intervenciones médicas que atravesó en su vida, incluyendo problemas en sus cuerdas vocales y tratamientos que le permitieron conservar la característica voz que la hizo famosa. También ha enfrentado molestias en las rodillas que afectaron parcialmente su movilidad.

En mayo de 2026 volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de ser hospitalizada de urgencia en Portugal para someterse a una cirugía intestinal. Según informó su equipo, la operación fue exitosa y la cantante comenzó un proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Bonnie Tyler Desde sus hits emblemáticos como Total Eclipse of the Heart, su voz ya es fácilmente reconocida en todo el mundo. Imagen: Facebook oficial Bonnie Tyler

A pesar de este episodio, Tyler manifestó en distintas ocasiones que no tiene planes inmediatos de retirarse de los escenarios. Aunque algunos compromisos de su gira europea debieron modificarse, su entorno pidió evitar especulaciones mientras continúa recuperándose.

El patrimonio de Bonnie Tyler

El patrimonio estimado de Bonnie Tyler en 2026 es de aproximadamente u$s40 millones. La cifra es el resultado de una extensa carrera musical que incluye ventas de discos, regalías, giras internacionales y derechos derivados de algunas de las canciones más populares de los años 80.

Además de sus ingresos artísticos, la cantante posee importantes inversiones inmobiliarias y propiedades en distintos países. Su permanencia en la industria durante más de cinco décadas le permitió construir una sólida fortuna que la ubica entre las artistas británicas más exitosas de su generación.