Parque Patricios: vuelven a evacuar el complejo Estación Buenos Aires por riesgo de derrumbe + Seguir en









Los vecinos del desarrollo habitacional debieron abandonar otra vez sus departamentos luego de que se detectara una nueva señal de peligro en la torre A, sector 2.

El complejo de viviendas de Parque Patricios volvió a ser desalojado tras una nueva alarma en la torre A, sector 2.

Los habitantes del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, fueron evacuados nuevamente este martes ante el temor de un posible colapso en la torre A, sector 2, apenas cinco días después de que la Justicia habilitara el reingreso de los residentes.

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La nueva alarma se encendió luego de que, en una de las unidades, una ventana se doblara hacia el interior del departamento y los vidrios quedaran desparramados sobre el piso, una situación que volvió a encender la preocupación entre los vecinos y derivó en una nueva salida de urgencia del edificio.

La escena reavivó el malestar de los residentes, que desde el levantamiento de la clausura ya venían expresando dudas sobre las condiciones de seguridad del complejo. Además, varios denunciaron daños en sus departamentos durante el tiempo en que no pudieron ingresar a las unidades.

El antecedente más grave se remonta al 3 de marzo, cuando se produjo un derrumbe en el edificio. Desde entonces, la situación del complejo quedó bajo la lupa y generó incertidumbre entre las familias afectadas, que ahora volvieron a quedar en la calle mientras esperan nuevas definiciones.

Fabiano Perotto, uno de los damnificados por el derrumbe ocurrido a comienzos de mes, contó que muchos vecinos ya estaban reingresando a sus unidades cuando se produjo la nueva alarma. “La noticia sigue”, lamentó en diálogo con NA.

“Al observarse que la tirantería metálica, ésta se encuentra vencida y, en forma preventiva se colocó a resguardo a todas las personas para que no ingresen, además, se solicitó un arquitecto de la Guardia de Auxilio a fin de verificar la estructura y se evacuó a las 12 familias que habían regresado a sus viviendas”, según reportaron fuentes citadas por el mismo medio. El reingreso parcial que había autorizado la Fiscalía La nueva evacuación se produjo apenas días después de que la Fiscalía PCyF 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, autorizara un reingreso parcial, progresivo, coordinado y condicionado para propietarios y ocupantes de sectores habilitados del complejo, tras el levantamiento también parcial de la clausura preventiva. Esa decisión había sido adoptada luego de que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dejara sin efecto de manera parcial la clausura del lugar, sobre la base de inspecciones oculares, presentaciones técnicas de la Dirección de Obra y evaluaciones del ingeniero estructuralista interviniente. Sin embargo, la medida no implicaba una reapertura total del predio ni una habilitación general de todo el complejo. De hecho, la autorización alcanzaba únicamente a ocupantes del Sector 2 comprendidos dentro de las áreas habilitadas, mientras seguía prohibido el ingreso a la zona afectada por el derrumbe de la losa sobre el estacionamiento subterráneo del sector central. La organización del acceso había quedado a cargo de la Policía de la Ciudad, con control de identidad y verificación del vínculo de los ingresantes con los departamentos. Además, se había dispuesto la presencia del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad para acompañar aquellos ingresos que requirieran supervisión por razones de seguridad, junto con una consigna policial permanente en la parte del complejo que continúa clausurada. Todo eso se resolvió en el marco de una investigación penal que sigue abierta y mientras continúan las tareas de verificación y reparación bajo supervisión profesional.