Derrumbe en Parque Patricios: la Fiscalía autorizó el reingreso parcial de los damnificados, mientras continúa la investigación Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Se habilitó un reingreso parcial, controlado y progresivo a sectores del complejo afectado, mientras continúan las pericias y sigue clausurada la zona del derrumbe.

Se habilitó un reingreso parcial y controlado en el complejo tras el derrumbe en Parque Patricios. C5N

La Fiscalía PCyF 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, autorizó el reingreso parcial, progresivo, coordinado y condicionado de los propietarios y ocupantes de las áreas afectadas del complejo de Parque Patricios, tras el levantamiento parcial de la clausura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida de la fiscalía se produce luego de que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias resolvió dejar sin efecto parcialmente la clausura preventiva del lugar afectado, sobre la base de inspecciones oculares sucesivas y las presentaciones técnicas efectuadas por la Dirección de Obra y el ingeniero estructuralista interviniente, y de la evaluación técnica llevada adelante.

Derrumbre parque patricios El momento exacto en que la losa cede y el estacionamiento comienza a hundirse. Sectores habilitados y áreas restringidas La autorización de reingreso abarca a los ocupantes del Sector 2 que hayan quedado comprendidos dentro de las áreas habilitadas según la Disposición, y no implica el levantamiento total de la clausura del sector ni una habilitación general de todo el complejo. Por tal motivo, se mantiene la prohibición de ingreso respecto de la zona afectada por el derrumbe de la losa sobre el estacionamiento subterráneo del sector central del complejo.

La organización del acceso estará a cargo de efectivos de Policía de la Ciudad, que verificarán la identidad de las personas ingresantes y su vinculación con los departamentos, evitando el ingreso a sectores restringidos o excluidos. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad deberá prestar acompañamiento y supervisión en aquellos ingresos en que ello resulte necesario por razones de seguridad. También se asignó una consigna policial las 24 horas en la zona del complejo que permanece clausurada, a fin de preservar la integridad del lugar y la seguridad de los residentes del lugar.

Cabe destacar, que la medida se dispone en el marco de la continuidad de la investigación penal y de la prosecución de tareas, verificaciones y reparaciones bajo supervisión profesional.

Temas derrumbe