Covid-19 y viajes al exterior: cómo llegar sin contratiempos a Uruguay, España y Estados Unidos

Para viajar a Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia se puede usar el DNI físico o el pasaporte.

Atención: no es válido el DNI digital que figura en la aplicación Mi Argentina del celular. Tampoco están habilitados el DNI libreta verde o celeste de confección manual, las cédulas de identidad emitidas por la Policía Federal Argentina, las libretas de enrolamiento ni las libretas cívicas.

Si el viaje es a otros países del mundo, es necesario presentar el pasaporte y, en destinos como Estados Unidos, Canadá y China, también se requiere VISA.

image.png

Uruguay

Para ingresar al país vecino, además del DNI físico, hay que acreditar el esquema de vacunación completo de dos dosis (se aceptan todas las marcas aprobadas por el país de origen) y completar una declaración jurada de salud.

El certificado de vacunación no es exigido para quienes hayan cursado la enfermedad 90 días antes del viaje. En esos casos, deben presentar el resultado positivo del test. Si el pasajero no cursó la enfermedad y no está vacunado tendrá que exhibir un test negativo realizado en las 72 horas previas.

¿Qué documentación es necesaria para conducir en Uruguay?

Para conducir en el país vecino, los vehículos patentados en un Estado miembro del Mercosur pueden circular libremente por el territorio.

Los autos deberán ser conducidos por el propietario o el usuario autorizado (a través una carta poder certificada por escribano público), por su cónyuge o por un familiar hasta segundo grado de consanguinidad con la documentación en regla.

Para alquilar un auto, es necesario contar con el documento de identidad y la licencia de conducir, ambos en formato físico. El interesado tendrá que acreditar la posesión de más de dos años de su permiso de conducir y ser mayor de 21 años.

image.png

Los argentinos necesitan pasaporte para entrar a España, que habilita a una estadía de hasta 90 días, válido por al menos tres meses después de la fecha programada para la salida del área Schengen.

Vacunación contra el coronavirus para ingresar a España

A todos los extranjeros se les exige el certificado de vacunación completo o una prueba diagnóstica negativa (PCR o antígenos) o un comprobante de recuperación de Covid-19 reciente.

La última dosis debe corresponder a una vacuna aprobada en Europa: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Covishield o Covaxin. A partir de mayo de 2023, los ciudadanos argentinos deberán tramitar una exención de visa ETIAS. Se trata de una autorización de viaje y su obtención es sencilla.

¿Qué documentación es necesaria para conducir en España?

Para contratar un auto en España, hay que presentar la licencia vigente y el pasaporte. Todas las empresas solicitan que el interesado sea mayor de 21 años y algunas exigen tener carnet de conducir de más de 1 año o 2.

image.png

Estados Unidos

Los argentinos estamos exentos de tener que presentar un pasaporte con seis meses de vigencia al momento de ingresar a Estados Unidos, pero sí debe tener validez para el período de estadía previsto.

Además se solicita la visa de turista vigente. Es importante tener en cuenta que hay demoras para acceder al turno para tramitarla.

Vacunación contra el coronavirus para ingresar a Estados Unidos

Si bien ya no se exige una prueba negativa de Covid-19, es requisito contar con el esquema completo de vacunas (dos dosis) aprobadas por la FDA y la OMS para poder ingresar al país. Es decir, los argentinos que recibieron las dos primeras dosis de Sputnik V, deberán tener al menos dos nuevas aplicaciones de otras vacunas. Con el comprobante del pasaje, se puede solicitar el acceso a la cuarta dosis para cumplir con ese requerimiento.

Requisitos para conducir en Estados Unidos

En Estados Unidos, los requisitos para manejar un vehículo son: ser mayor de 21 años, contar con una licencia de conducir válida, portar pasaporte vigente y pasajes de avión para salir del país. Hay empresas que pueden cobrar una tarifa extra si el conductor tiene entre 21 y 24 años.

Cómo tramitar o renovar la visa para ingresar a Estados Unidos

La espera para conseguir una cita para renovar la visa de negocios (B1) o de turista (B2) es prolongada. Ante la baja de un turno, el sistema de la embajada norteamericana renueva los horarios, por lo tanto, si los interesados se conectan en ese momento pueden tener suerte y programar el trámite en plazos normales. Pero, en términos generales, es necesario prever varios meses de demora.

image.png

Las B1 se emiten para personas que viajen con el fin de realizar negocios temporales, asistir a reuniones o congresos, mientras que las B2 corresponden a quienes quieren visitar el país con fines turísticos o para recibir un tratamiento médico.

El consulado informó que "todavía falta más de un año" para que se normalicen los plazos para conseguir un turno, por la gran cantidad de postulantes que se acumularon durante los meses en los que el consulado se limitó a atender solo casos de emergencia debido a la pandemia.