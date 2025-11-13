Voraz incendio en un edificio de Retiro: más de 200 personas fueron evacuadas







El fuego se desató en la terraza del edificio de Zurich, sobre la Avenida 9 de Julio. No hubo heridos y los bomberos lograron controlar las llamas.

Una densa columna de humo se elevó desde la terraza de la torre Zurich, visible desde varios puntos de la Ciudad. X: @karacelli26

Un voraz incendio se desató este jueves por la mañana en el edificio de la empresa Zurich, ubicado en la intersección de Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, en el barrio porteño de Retiro. Las llamas comenzaron en la terraza, generando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la Ciudad. Unas 200 personas fueron evacuadas, aunque no se registraron heridos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cómo comenzó el incendio El fuego se originó en la torre de enfriamiento del piso 12, que es el nivel superior del edificio. La construcción cuenta con cuatro subsuelos y una planta baja, además de las oficinas de Zurich, donde en el momento del siniestro se encontraban empleados y personal de mantenimiento.

La columna de humo que se elevó desde el techo del edificio alertó rápidamente a los vecinos y transeúntes de la zona. En pocos minutos, 13 unidades del SAME se desplazaron hasta el lugar junto con varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que iniciaron las tareas de combate del fuego.

Incendio Retiro Las llamas se originaron en la torre de enfriamiento del piso 12 del edificio Zurich. Minuto uno El operativo y la evacuación “Todo el edificio se autoevacuó en orden”, confirmaron fuentes del operativo una vez controlada la situación. El procedimiento de evacuación incluyó a empleados, personal de limpieza y visitantes, quienes descendieron por las escaleras siguiendo el protocolo interno de seguridad.

Los bomberos trabajaron durante más de una hora hasta contener completamente las llamas pasadas las 10 de la mañana. La extinción se realizó utilizando una línea de 45 milímetros, según detallaron desde el cuerpo, y no fue necesario el traslado de otras unidades.

En tanto, el SAME permaneció en el lugar de manera preventiva, aunque no hubo necesidad de trasladar personas a hospitales. Las autoridades confirmaron que no se registraron daños estructurales graves y que se investigan las causas que habrían originado el fuego.

Temas Retiro

Incendio