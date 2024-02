Peligro a la vista: ¿qué tener en cuenta al comprar lentes de sol?

Utilizar lentes de sol no aptos puede traer complicaciones.

Elegir los lentes de sol adecuados para este verano es una decisión que no se debe tomar a la ligera si se quieren prevenir afecciones oculares que van desde cefaleas, queratitis y cataratas hasta daños en la retina . Por ello, especialistas de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA brindan consejos para elegir los anteojos y aclaran dudas sobre sus diferentes usos.



¿Cómo saber si unos lentes de sol son buenos o malos?

“Podemos entender la mala calidad de un anteojo solar desde diferentes aspectos, como la inadecuada elección en el marco o la mala calidad del filtro óptico. Cuando a nosotros nos preocupa la mala calidad estamos hablando de la calidad de los filtros ultravioletas que estos tienen. Hay diferentes grados de filtros ultravioleta para diferentes categorías de exposición a la luz solar porque no es lo mismo la exposición en una ciudad, en la playa o en la nieve” sostuvo Casiraghi.

“Un lente oscuro (un vidrio teñido pero sin un filtro adecuado para la luz solar) es extremadamente peligroso y potencialmente dañino para nuestros ojos, ya que puede provocar una dilatación de la pupila, lo que hace que entre más luz en la retina y la dañe. Puede ocurrir lo mismo con filtros de mala calidad, donde los rayos ultravioletas entran en mayor cantidad y provocan daños severos en la mácula”, alertó el especialista.



¿Qué pasa si uso lentes de sol de mala calidad?

Siguiendo esta línea, Casiraghi señaló cuáles son las complicaciones que nos pueden traer la utilización de lentes no aptos. A menudo, el uso de lentes de sol de baja calidad puede ocasionar cefaleas, visión de halos o luces, efecto prismático o distorsión en la vista. No necesariamente un anteojo tiene que ser caro para ser de buena calidad. Una forma de asegurar el control de la calidad es adquirirlos en lugares habilitados a tal fin, no en la calle, kioscos o negocios de venta de mercadería genérica.

En este sentido, profundizó: “Los anteojos de sol, además de poseer un filtro de color, pueden asociarse con la graduación de lentes que la persona usa normalmente, por ejemplo en miopía/hipermetropía, astigmatismo, presbicia o la combinación de alguno de estos defectos ópticos de los ojos ayudando a mejorar la calidad visual. Los filtros se clasifican en nivel bajo, medio y alto según su capacidad de absorber la luz nociva. Utilizar un filtro inadecuado para la actividad que se realiza puede provocar dificultades en la visión. Por ejemplo, si se usan lentes con un filtro de luz alto para conducir en la noche. También si los anteojos de quienes están en la nieve tienen un filtro de absorción baja pueden causar queratitis, inducir cataratas o lesiones en la retina”.



¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir lentes de sol?

“Es importante tener en cuenta el color de nuestros ojos y dependerá también de la actividad que estemos desarrollando. Por ejemplo, si tenemos los ojos más claros, debemos utilizar lentes de una tonalidad más oscura para que logren filtrar mejor la luz. Los filtros de colores sepia suelen ser una buena opción tanto para ojos claros como oscuros, ya que logran resaltar muy bien los contrastes. Además no es lo mismo el nivel de filtro solar de un lente de la ciudad o de la playa o incluso un lente para la nieve que deben tener una mayor intensidad", respondió el especialista.

Casiraghi concluyó que "como regla general, para la playa conviene anteojos con filtro y tonalidad en el rango de los verdes mientras que para la ciudad conviene los filtros con tonalidad ámbar o marrones. Para la montaña conviene los filtros espejados con marcos envolventes y para la pesca filtros en tonalidad verde con agregado de polarizado que elimina mucho del reflejo solar”.

Consejos a la hora de elegir tus lentes de sol