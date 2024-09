Pensiones por Invalidez Laboral de ANSES: quiénes dejarán de recibirlas en septiembre 2024

El Gobierno Nacional inició un proceso de auditorías exhaustivas sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral . Esta revisión, impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene como objetivo detectar fraudes y garantizar que solo las personas que cumplan con los requisitos sigan recibiendo este beneficio. Se estima que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder el subsidio en los próximos meses, debido a la detección de irregularidades en sus casos.

Estas auditorías, que comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , se extenderán a otras regiones del país. Los beneficiarios que no puedan justificar su invalidez laboral, posean bienes no declarados o tengan empleo formal, estarán entre los principales afectados por la suspensión del beneficio.

Quiénes dejarán de percibir la pensión por invalidez laboral de ANSES

Aquellas personas que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente serán las más afectadas. Entre los principales motivos de suspensión se encuentran la posesión de bienes no declarados, el empleo formal y la presentación de documentación médica falsificada. También se identificaron casos en los que se utilizaron radiografías repetidas o incluso de animales para justificar la invalidez.