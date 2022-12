usa estaaa b3949872-5cfb-4992-a907-5ae11e6b85c9.jpg

Asignaciones Familiares de PNC: ¿Quiénes cobran este viernes 30 de diciembre?

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar, hasta el jueves12 de enero, sus respectivas pensiones. Para este caso, no hay orden por terminaciones de DNI. Es decir, todos los inscriptos pueden cobrarlas. El beneficio está pensado para acompañar a las personas que más lo necesitan y que no cuenten con trabajo formal ni cobertura previsional.