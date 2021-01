Fuerte demanda de hoteles premium en Pinamar (sufren los de menor categoría)

“Pinamar tiene 330.000 plazas. El 90% son inmobiliarias, es decir de casas y departamentos. El 10% de las plazas restantes son hoteleras. Hoy, los hoteles están a niveles un poco más bajos que otros años, sobre todo los de dos o tres estrellas, de categorías medias, que están cercanos al 60% de ocupación. Otros años estuvimos un poco más arriba. Con respecto a los de mayor categoría, de 4 y 5 estrellas, están en muy buenos porcentajes, casi equiparados al año pasado”, aseguró Juan Ibarguren, secretario de turismo de Pinamar. En tanto, llevó tranquilidad para aquellos que estén planeando vacaciones, ya que aseguró que Pinamar no se cerrará pese al aumento de los contagios y que están trabajando para que la situación no se agrave. “Hay un rumor de que se puede llegar a cerrar, pero eso es un disparate no creemos que llegue a pasar. El turismo es trabajo para nosotros, hay gente que invirtió mucho en poder abrir, otros que invirtieron en viajar”, finalizó.

Tanto en Pinamar como en Cariló, la situación que atraviesan los hoteles es muy parecida, mientras que en Ostende y Valeria del Mar, que pertenecen al mismo partido, es muy escasa la demanda para los alojamientos hoteleros.

“Hoy es bastante dispar la ocupación. Los aparts premium están con una ocupación muy buena, cercana al 90%, los aparts medios entre un 50 y un 60%. Pero los hoteles de más baja categoría, están sufriendo mucho la falta de demanda”, aseguró Fabián Salvucci, presidente de la filial Pinamar-Cariló de la Asociación de Hoteles de Turismo. “Hay mucha gente esperando y monitoreando la evolución de los contagios para tomar una decisión. Algunos reservan con anticipación de uno o dos días pero no son la mayoría de los casos”, agregó.

A una corta distancia de Pinamar, y de acuerdo a la información difundida ayer por el Ministerio de Turismo de la Nación, el partido de La Costa es el destino turístico más elegido por los argentinos desde que comenzó la temporada de verano. Los datos marcan que durante el fin de semana largo de fin de año se superó a los visitantes de Mar del Plata.

En tanto, según las cifras que manejan, al Partido de la Costa ingresaron esta temporada 210.000 personas: en General Pueyrredón se registraron 131.590 ingresos, en Villa Gesell 83.456, en Pinamar 78.154 y en Monte Hermoso 41.884. El dato surge a través de los registros de la plataforma donde se tramita el permiso para poder ingresar a los destinos turísticos.