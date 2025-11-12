PUAM de ANSES: cuánto se gana con el bono de $70.000 en noviembre 2025







El organismo previsional ya comenzó a otorgar las pensiones correspondientes al anteúltimo mes del año.

ANSES ya comenzó con los depositos de la PUAM en noviembre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para noviembre de 2025. Este beneficio, dirigido a adultos mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación o pensión tradicional, recibió un aumento del 2,1%. Además, los beneficiarios que perciben haberes menores a la jubilación mínima acceden a un bono extraordinario de $70.000, lo que garantiza un ingreso adicional para proteger su poder adquisitivo.

La PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima y está diseñada para adultos mayores que no tienen otros ingresos previsionales. Este programa asegura un ingreso básico y contribuye a mejorar la calidad de vida de este grupo etario.

ANSES billetes.webp Quiénes acceden a la PUAM de ANSES La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a personas mayores de 65 años que no perciben una jubilación o pensión. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado con 10 años de residencia en el país previos a la solicitud.

En el caso de extranjeros , se exige una residencia mínima de 20 años en Argentina.

Quienes ya cobren una jubilación o pensión deben renunciar a ese beneficio antes de iniciar el trámite para la PUAM.

Una vez otorgada la PUAM, el beneficiario debe mantener su residencia en el país para conservar el derecho. El trámite para solicitar la PUAM se realiza a través de la app Mi ANSES. Los interesados deben actualizar y validar sus datos personales y familiares, completar un formulario y esperar la revisión por parte del organismo.

Monto de la PUAM en noviembre 2025 En noviembre de 2025, el monto base de la PUAM es de $266.442,16. Sin embargo, los beneficiarios que perciben haberes menores a la jubilación mínima reciben un bono adicional de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $336.442,16.

Este ajuste responde al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los haberes se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El incremento del 2,1% busca compensar el impacto de la inflación y mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios. Cuándo cobro la PUAM de ANSES en noviembre 2025 El calendario de pagos de la PUAM para noviembre de 2025 sigue las mismas fechas que los jubilados con haberes menores al mínimo. Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI del beneficiario: DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

