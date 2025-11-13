El magnate danés que heredó una fortuna de miles de millones gracias a que todos utilizaron sus juguetes







Con piezas simples y una idea brillante, este empresario convirtió el juego en un imperio que mueve millones y sigue creciendo sin freno.

Una herencia familiar, visión de futuro y bloques de colores lo llevaron a construir una fortuna de miles de millones. Pixabay

Desde bloques simples hasta estructuras complejas, los juegos que logran superar la barrera del tiempo marcan a millones de personas. Entran a nuestras casas, se instalan en la memoria afectiva y generan un legado cultural que trasciende generaciones.

Uno de esos juegos es el protagonista de una historia fascinante: la de un hombre que convirtió una herencia familiar en un imperio global que mueve cifras que pocos logran imaginar. Su historia está hecha de creatividad, negocios y una pasión heredada por crear mundos con piezas.

GettyImages-521952820 De un taller familiar al dominio global del entretenimiento: así nació una fortuna de millones basada en la creatividad y la nostalgia. Matthias Kulka / Getty Images. La historia de Kjeld Kirk Kristiansen y Lego Kjeld Kirk Kristiansen es el nieto de Ole Kirk Christiansen, un carpintero danés que comenzó a fabricar juguetes de madera en la década de 1930. Con el paso del tiempo, esas piezas evolucionaron hasta convertirse en los icónicos bloques de Lego, un nombre que hoy es sinónimo de creatividad y diversión.

Kristiansen asumió el mando de la compañía en 1979 y lideró su expansión global hasta 2004. Bajo su dirección, Lego pasó de ser una marca europea a convertirse en un gigante internacional con presencia en casi todos los rincones del mundo.

Su gestión transformó la manera de jugar: introdujo nuevas líneas de productos, integró tecnología en los kits tradicionales y apostó por alianzas con franquicias cinematográficas que ampliaron el público de la marca.

A pesar de haber dejado la dirección activa de Lego, Kristiansen sigue vinculado a través del holding familiar Kirkbi, que concentra la mayor parte de la propiedad de la empresa. En 2019, renunció a su puesto en el consejo de administración, dejando el camino abierto para la siguiente generación. Hoy, su hijo Thomas ocupa un rol clave dentro de la organización, asegurando que el legado familiar continúe creciendo sin perder el espíritu innovador que siempre caracterizó a la compañía. Miles de millones: el patrimonio de Kjeld Kirk Kristiansen Gracias a su visión empresarial y a la permanencia de Lego como un fenómeno cultural global, Kristiansen cuenta con un patrimonio neto de miles de millones de dólares. Las estimaciones más recientes lo posicionan con una fortuna cercana a los 6.800 millones, cifra que lo ubica entre los empresarios más ricos del planeta. Más allá del dinero, su mayor logro parece ser otro: haber mantenido vigente una marca que sigue inspirando a millones de niños y adultos, demostrando que la imaginación, cuando se cultiva con pasión, puede construir imperios.

