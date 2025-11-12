Mi ANSES: cómo chequear en la web quiénes cobran hoy, miércoles 12 de noviembre







La plataforma de ANSES permite consultar fácilmente si te corresponde cobrar hoy y conocer el detalle del calendario completo de noviembre.

Cómo saber si cobro hoy a través de Mi Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con su cronograma de pagos de noviembre 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales. Como cada mes, el organismo mantiene habilitada su web para que cada persona pueda verificar su fecha exacta de cobro de manera simple y gratuita.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el sitio oficial de ANSES, quienes perciben algún beneficio pueden ingresar a la sección “Mi ANSES” con su número de CUIL y clave de seguridad social. Allí es posible consultar qué prestación se cobra, el monto y la fecha de acreditación, tanto en bancos como a través de medios electrónicos. Esta herramienta digital se volvió clave para evitar confusiones y desplazamientos innecesarios, especialmente entre jubilados y beneficiarios de planes sociales.

NO USAR CHICA FOTO ANSES CON BILLETES.webp Es importante recordar que el calendario de pagos varía según el tipo de prestación y el último número del DNI. Por eso, ANSES publica cada mes el detalle actualizado para que todos los beneficiarios puedan organizarse con anticipación.

Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 Durante noviembre, los montos de las prestaciones se mantienen con el aumento del 34,6% aplicado en septiembre, correspondiente a la fórmula de movilidad jubilatoria. De este modo, la jubilación mínima se ubica en torno a los $246.400, mientras que quienes perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) reciben un monto equivalente al 80% de esa cifra.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas continúan accediendo al refuerzo de ingreso establecido por el Gobierno, que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Este refuerzo varía según el nivel de ingresos y se acredita junto con el haber mensual.

jubilados anses.jpg Depositphotos En el caso de las Asignaciones Familiares, los valores también se actualizan automáticamente conforme a la movilidad. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ronda los $43.200 por menor a cargo, mientras que la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal mantienen los mismos parámetros de pago. Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 El cronograma de ANSES se organiza de acuerdo al último dígito del DNI de los beneficiarios. Este miércoles 12 de noviembre, cobran: Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y cuyos DNI terminan en 2 .

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo , también para titulares con DNI finalizado en 2 .

Asignación por Prenatal y Maternidad, según terminación de documento, sigue su curso habitual. ANSES-HIJOS.webp Los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas o pueden retirarse por ventanilla en las sucursales habilitadas. ANSES recuerda que no es necesario realizar trámites presenciales para consultar fechas: todo puede verificarse desde la web oficial o la app Mi ANSES. Como ocurre cada mes, el organismo insiste en que los beneficiarios no compartan su clave personal y se mantengan atentos a las comunicaciones oficiales para evitar fraudes o mensajes falsos que circulan en redes sociales y WhatsApp. En un contexto económico complejo, donde cada peso cuenta, la posibilidad de chequear en línea la fecha y el monto del cobro se volvió una herramienta práctica y segura para millones de personas en todo el país.

Temas ANSES