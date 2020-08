Imprevista protesta de policías frente a la Quinta de Olivos: intentaron encadenarse y se armó revuelo

Graciela Livorna, una de las oficiales que intentó encadenarse en uno de los accesos a la residencia presidencial, contó a Radio 10 lo que les sucedió. “Estamos procesados por denunciar la estafa más graden de la Caja de Jubilación y Pensión de la Policía Federal, por eso nos quedamos sin trabajo y nos despidieron”, dijo la oficial, entre un tumulto de periodistas y guardias de la Quinta que impedían el encadenamiento. Livorna estaba acompañada por otro ex uniformado.

“No podemos ser monotributistas, no tengo obra social, que me corresponde con 20 años, no tengo trabajo, quiero que me lo devuelvan. No pedimos planes. Somos ocho los que reclamamos acá, pero son más de 90 policías que hicieron la denuncia como corresponde”, agregó Livorna.

La oficial despedida reveló que en el marco de una denuncia pena fue allanada en su domicilio, luego fue procesada por usurpación de títulos y honores, y finalmente se quedó sin empleo. “Dicen que fue por usar el uniforme de policía para pedir que me devuelvan el trabajo”, argumentó la mujer, y dio los nombres de los responsables.

“Fueron Marcelo D’Alessandro, Martín Ocampo y Patricia Bullrich los que se robaron al Caja de Jubilaciones de la Policía”, afirmó.