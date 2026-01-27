Tragedia en Bariloche: murió una turista tras caer en la cascada Frey + Seguir en









La mujer estaba acompañada por un grupo de personas que, tras sacarla del agua, intentaron reanimarla mediante RCP, sin éxito.

La cascada donde perdió la vida la mujer bonaerense

Una mujer oriunda de Pilar, Buenos Aires, sufrió un golpe mortal en la cabeza mientras recorría el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche.

Tras el alerta del grupo, se desplegó un operativo con guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), la Comisión de Auxilio (CAX), Prefectura Naval Argentina y un operador lacustre local. Debido a la dificultad del terreno, las labores de recuperación se extendieron hasta la madrugada del martes.

cascada-2 Desde la Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi se recordó a los visitantes que evitar el uso de cascadas como deslizadores naturales es fundamental, dado el alto riesgo que implican las superficies rocosas y las corrientes de agua. Finalmente, cerca de la 1, el cuerpo fue trasladado por tierra hasta la costa del lago Nahuel Huapi y luego por vía lacustre a Bahía López, donde la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes antes de derivarlo a la morgue.

