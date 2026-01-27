Desvalijaron a una familia que estaba de vacaciones en Mar del Plata: "Nos dejaron con lo puesto"

El hecho ocurrió en la casa que alquilaron en en el Bosque Peralta Ramos. Los ladrones se llevaron casi todas sus pertenencias.

Lo que comenzó como una semana de descanso en la Costa Atlántica terminó de la peor manera para una familia oriunda de Arrecifes , que viajó a Mar del Plata para disfrutar de sus vacaciones de verano y debió volver antes de lo previsto tras sufrir un violento robo. Delincuentes ingresaron a la vivienda que habían alquilado y se llevaron prácticamente todas sus pertenencias.

“Nos dejaron con lo puesto” , relató una de las víctimas, que además contó que tuvieron que pedir dinero prestado para poder regresar a su ciudad.

El lunes de la semana pasada, siete integrantes de la familia llegaron a Mar del Plata con expectativas altas y clima de festejo.

Como cada verano, eligieron la ciudad balnearia para pasar sus vacaciones y, a través de un intermediario, alquilaron una casa ubicada en el Bosque Peralta Ramos , una zona residencial y arbolada del sur de la ciudad.

Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos. Playa, salidas y actividades familiares marcaron el inicio de la estadía, hasta que el jueves el panorama cambió por completo.

El robo en la casa alquilada

Ese día, al regresar al inmueble luego de una jornada de sol y mar, la familia se encontró con una escena devastadora. La vivienda, situada en la calle Las Margaritas al 3300, había sido violentada. Según informó el medio local 0223, los ladrones rompieron la reja de una de las ventanas para ingresar.

Una vez dentro, desvalijaron la casa por completo. De acuerdo con la denuncia, se llevaron $4.500.000 en efectivo, 14 bolsos con ropa y pertenencias personales, y las copias de las llaves de dos vehículos: una Toyota Hilux y una Toyota RAV4. El golpe fue tan grande que la familia quedó sin ropa, objetos personales ni herramientas de trabajo.

Conmocionados por lo ocurrido, los turistas recordaron un hecho que les llamó la atención. Ese mismo jueves, horas antes del robo, un camión que circulaba por la zona había enganchado y cortado los cables de electricidad, dejando a todo el barrio sin luz ni cámaras de seguridad. Esa situación, señalaron, pudo haber facilitado el accionar de los delincuentes.

Tras el ataque, las víctimas se dirigieron a una dependencia policial para radicar la denuncia. Allí, los efectivos les recomendaron ocultar los vehículos por temor a que los ladrones regresaran para robarlos utilizando las llaves sustraídas.

El regreso anticipado

Una de las víctimas expresó su angustia a través de un posteo en redes sociales, donde describió el impacto emocional del robo. “¡Se llevaron absolutamente todo! No me dejaron ni una remera, cámara, micrófonos, todas mis herramientas de trabajo, y ahora no sé cómo voy a recomponerlo. Toda nuestra ropa. Toda. Ni un bóxer ni una zapatilla quedó”, escribió.

En el mismo mensaje, agregó: “La sensación de miedo y violación no te la devuelve nadie. Hoy tengo el corazón en la mano y me agarraron muy vulnerable”. Ante la imposibilidad de continuar las vacaciones y sin recursos, la familia decidió regresar a Arrecifes antes de lo previsto, incluso teniendo que pedir dinero prestado para afrontar el viaje de regreso.

Otro caso reciente en la Costa Atlántica

El episodio no fue un hecho aislado. Días atrás, una modelo mendocina también denunció haber sido víctima de un robo durante su estadía en Mar del Plata. “Me desvalijaron en Mar del Plata”, resumió Celeste Manzur, de 24 años, quien había viajado con tres amigos para combinar vacaciones y trabajo.

Según contó, los delincuentes se llevaron siete valijas, dos carry-on, una cámara de fotos, una computadora, un iPad, documentos, joyas y dinero en efectivo. El robo ocurrió mientras ella y sus amigos habían salido a bailar. Al regresar, se encontró con el departamento revuelto y signos claros del paso de los ladrones.

Incluso, relató que los delincuentes se tomaron un fernet antes de irse, lo que aumentó la indignación de las víctimas.

Ambos casos reavivaron la preocupación por la seguridad en Mar del Plata durante la temporada de verano, cuando miles de turistas alquilan viviendas temporarias. Las víctimas coincidieron en señalar la vulnerabilidad de las casas alquiladas y la necesidad de reforzar la prevención en zonas residenciales, especialmente en horarios donde los inmuebles quedan vacíos.

Mientras las investigaciones continúan, las familias afectadas intentan reconstruirse tras perder, en cuestión de horas, todo lo que habían llevado para disfrutar de unos días de descanso.