Murió el artista plástico Fernando Fazzolari: investigan un posible homicidio

El hombre de 76 años fue hallado sin vida el lunes dentro de su departamento del barrio porteño de Montserrat, luego de que uno de sus hijos se acercara al lugar al no lograr comunicarse con él.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre avenida de Mayo al 1100, en el centro porteño. Interviene la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

El artista plástico Fernando Fazzolari , de 76 años, fue encontrado muerto el lunes en el interior de su departamento del barrio porteño de Montserrat , en un caso que es investigado por la Justicia como un posible homicidio .

El hallazgo se produjo cuando uno de los hijos de la víctima decidió acercarse al domicilio, ubicado en un edificio de avenida de Mayo al 1100 , luego de no recibir respuesta a reiterados llamados telefónicos y mensajes. Al ingresar al departamento, encontró a su padre sin vida y dio aviso inmediato a las autoridades.

Personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar y, tras una primera inspección, dio intervención a la División Homicidios , al advertir que la escena no era compatible con una muerte natural.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el cuerpo de Fazzolari se encontraba atado a una silla y presentaba un avanzado estado de descomposición , lo que permitió estimar que la muerte se habría producido entre 48 y 72 horas antes de ser encontrado.

La causa quedó a cargo del fiscal Pablo Turano , quien dispuso una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas con vida del artista y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el departamento no se detectaron signos de ingreso forzado ni faltantes de objetos de valor, por lo que, en esta instancia, el robo fue descartado como móvil principal. No obstante, los investigadores aclararon que todas las hipótesis permanecen abiertas, según consignó La Nación.

En paralelo, se ordenó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y del edificio, con el objetivo de identificar personas que hayan ingresado o salido del inmueble en los días previos al hallazgo.

También se dispuso la toma de declaraciones a familiares, vecinos y personas del entorno de la víctima, como parte de las tareas para establecer si Fazzolari había recibido visitas o mantenido encuentros recientes.

Autopsia y peritajes

El examen preliminar de la autopsia no permitió determinar de manera concluyente la causa de la muerte, por lo que se aguardan estudios complementarios para establecer si el fallecimiento se produjo como consecuencia de una acción violenta o por otros factores.

Las pericias forenses serán clave para determinar el mecanismo de muerte, así como para precisar con mayor exactitud la data del fallecimiento y la posible intervención de terceros. Asimismo, el mismo medio señaló que a partir de los resultados definitivos de la autopsia y del análisis de las imágenes de seguridad, se evaluarán nuevas medidas procesales en el marco de la investigación.

Por el momento, el expediente continúa bajo la carátula de muerte dudosa, a la espera de que los avances periciales permitan definir si se trató de un homicidio y, en ese caso, identificar a los responsables.

Fazzolari nació en Buenos Aires en 1949 y desarrolló una extensa carrera en el campo del arte plástico contemporáneo. Se formó a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, con estudios de pintura junto a Jorge Demirjián y de dibujo con Julio Pagano, dos referentes de la escena artística local.

A lo largo de su trayectoria realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en la Argentina y en el exterior. Su obra fue presentada en ciudades como San Pablo, Santiago de Chile, Valparaíso, Montevideo, Asunción, La Paz, Lima, Bogotá, Caracas, México DF, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Berlín y París, entre otras. En 2002, el Museo Nacional de Bellas Artes le dedicó una muestra retrospectiva que reunió más de dos décadas de producción, consolidando su reconocimiento institucional dentro del arte argentino contemporáneo.

Además de su labor artística, Fazzolari participó en proyectos de renovación urbana y diseñó escenografías para teatro y ópera. También exploró la caligrafía china, disciplina que estudió bajo la guía de Zhong Chuanmin.

Durante su carrera recibió distintas distinciones, entre ellas el Primer Premio de la Bienal Internacional de Valparaíso (1985), el Premio de la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel (1986) y el Premio Günther (1989).