Un programa de TV registró en vivo el meteotsunami que sorprendió a Mar del Plata: el video

Un meteotsunami quedó registrado en plena transmisión desde La Bristol: la marea avanzó en segundos, dejó un muerto y al menos 35 heridos.

Una cámara de televisión captó en vivo el momento en que la marea cubrió zonas que estaban completamente secas.

El meteotsunami que impactó este lunes en la Costa Atlántica quedó registrado en vivo por un programa de televisión desde Mar del Plata , donde las cámaras captaron el avance repentino del mar y la huida de los bañistas. El fenómeno provocó destrozos, al menos 35 heridos y una víctima fatal en la región.

Mientras el cronista dialogaba con el conductor en estudio, el nivel del agua comenzó a elevarse de manera abrupta. En cuestión de segundos, una zona que estaba completamente seca quedó cubierta hasta la altura de las rodillas. En otro plano, la transmisión mostró a decenas de personas que se encontraban dentro del mar saliendo de manera desesperada ante la fuerza del oleaje.

El registro se produjo durante una salida al aire del programa Alegrate el Verano , que se emite por NET TV y es conducido por Matías Alé. El móvil se realizaba desde Playa La Bristol , uno de los puntos más concurridos de la ciudad, colmado de turistas por las altas temperaturas.

Imágenes del móvil de NET TV mostraron el repliegue de la gente hacia la avenida Peralta Ramos.

“La gente está saliendo de lado ahora. No sabés cómo está corriendo la gente para el lado de la avenida Peralta Ramos, directamente. Mira cómo se ve la marea, algo pasó” , relató en vivo Carna, histórico humorista que cumplía el rol de movilero.

Instantes después, agregó con sorpresa: “De golpe apareció un tsunami increíble. De repente se vino un olón. Pero Mati, tírame los números del casino para esta noche, para la ruleta. Agarraste cuando dijiste: Metete el agua, y empezó la gente a salir desesperada”.

meteotsunami El fenómeno dejó más de 30 heridos y una víctima fatal en localidades de la Costa Atlántica.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:30, en una jornada marcada por temperaturas cercanas a los 40 grados, con una gran cantidad de personas disfrutando del mar para aliviar el calor extremo.

Las zonas más golpeadas y la víctima fatal

Aunque Mar del Plata fue uno de los escenarios más visibles por la transmisión en vivo, las localidades más afectadas por el meteotsunami fueron Santa Clara del Mar y Mar Chiquita. En esas zonas, la intensidad del oleaje fue aún mayor y derivó en un desenlace trágico.

METEOTSUNAMI El meteotsunami se produjo cerca de las 16:30, con playas colmadas por las altas temperaturas. X: @marcalpalazzolo

La víctima fatal fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un jinete oriundo de Mar del Plata que residía en Francia y había regresado al país para visitar a su familia. Según la reconstrucción del hecho, el joven fue arrastrado por el mar y golpeó su cabeza contra las rocas de la costa.

Guardavidas que se encontraban en el lugar lograron asistirlo de inmediato y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero pese a los esfuerzos no pudieron salvarle la vida. El meteotsunami dejó, además, decenas de personas heridas y encendió la alerta en toda la región costera.