Hacer las compras puede salir bastante menos si se aprovechan las promociones disponibles para jubilados durante este mes.

Los descuentos en supermercados pueden representar un ahorro importante para los jubilados y pensionados de ANSES.

Los jubilados y pensionados de ANSES tienen durante noviembre de 2026 descuentos en supermercados, que pueden llegar al 35% , con reintegros bancarios de hasta $40.000 . Las promociones permiten reducir el gasto en alimentos, productos de limpieza y artículos de uso cotidiano, aunque el ahorro depende del comercio y la tarjeta utilizada.

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Los beneficios forman parte de acuerdos con las principales cadenas comerciales y entidades financieras del país, que mantienen distintas ofertas para quienes cobran sus haberes previsionales.

Durante noviembre, el programa Beneficios Capital Humano - ANSES ofrece descuentos en varias cadenas de supermercados. Las rebajas comienzan en el 10% y pueden ser mayores para determinados productos.

Varias cadenas de supermercados ofrecen descuentos para jubilados durante noviembre, con promociones en alimentos y productos de limpieza.

Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de descuento general y un 20% en artículos de perfumería y limpieza , sin tope de reintegro. Por su parte, Coto y La Anónima aplican una rebaja del 10% sin límite, mientras que Josimar eleva ese porcentaje al 15%.

Carrefour también participa con un 10% de descuento, aunque establece un máximo de $35.000. En Chango Más , el beneficio es del mismo porcentaje, con un límite de $15.000, mientras que Día ofrece un 10% con un tope de $2.000 por compra.

Las promociones pueden excluir determinados artículos, como electrodomésticos, carnes y algunas marcas. Por eso, el porcentaje anunciado se aplica únicamente sobre los productos incluidos en cada oferta.

Cómo calcular el tope de reintegro para aprovechar el máximo de devolución

Para conocer cuánto dinero se puede recuperar, hay que multiplicar el importe de la compra por el porcentaje de descuento y comprobar que el resultado no supere el límite establecido.

Por ejemplo, Banco Patagonia ofrece promociones para jubilados de hasta el 35% de descuento, con un reintegro máximo de $40.000 mensuales. En una compra de $100.000, la devolución sería de $35.000. Si el gasto asciende a $120.000, el cálculo arroja $42.000, pero el banco reintegraría solamente $40.000.

De esta manera, con una promoción del 35%, se necesitan aproximadamente $114.286 en compras alcanzadas para aprovechar el máximo de $40.000.

Otras entidades también tienen descuentos especiales durante noviembre. Banco Supervielle ofrece un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes de $25.000 mediante débito y $15.000 pagando con QR.

Banco Galicia dispone de promociones de hasta el 25%, con un límite mensual de $20.000. Por su parte, Banco Nación suma un 5% adicional en supermercados adheridos, con un máximo de $5.000 semanales y $20.000 mensuales al utilizar BNA+ MODO.

Los reintegros bancarios permiten recuperar parte del dinero gastado en las compras, con distintos límites de devolución. Freepik

Requisitos para cobrar el descuento con tarjeta de débito sin inscripción previa

Los jubilados y pensionados pueden acceder a los descuentos generales sin anotarse en ningún programa ni realizar trámites adicionales. El sistema identifica al beneficiario cuando paga con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde recibe sus haberes.

Para aprovechar las promociones, deben cumplirse tres condiciones principales:

realizar la compra en un supermercado adherido

elegir productos incluidos en el descuento

pagar con la tarjeta de débito utilizada para cobrar la jubilación o pensión

La rebaja puede aparecer directamente en el ticket o acreditarse posteriormente como reintegro en la cuenta bancaria, según las condiciones del comercio.

En el caso de los beneficios adicionales de los bancos, también es necesario utilizar el medio de pago habilitado. Algunas promociones permiten tarjetas de crédito o aplicaciones como BNA+ y MODO, mientras que otras requieren determinados paquetes bancarios.

Antes de pagar, conviene comprobar el día en que rige la oferta y si puede acumularse con otros descuentos. Esta diferencia permite aprovechar mejor las promociones y evitar perder parte del reintegro disponible.