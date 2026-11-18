El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará a policías que participaron en allanamientos y búsquedas con drones. Las declaraciones llegan después de nuevos testimonios sobre la Ford Ranger de dos imputados.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este miércoles el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , el niño del que no se tienen noticias desde el 13 de junio de 2024 , con la declaración de dos testigos que participaron en allanamientos realizados durante la investigación. La audiencia comenzó a las 8:30 y dará continuidad a una semana de testimonios vinculados con los operativo s de búsqueda.

Para esta jornada fueron citados Marcelo Javier Quintana y el sargento Juan López , quienes intervinieron en distintas medidas judiciales desarrolladas en la localidad correntina de 9 de Julio después de la desaparición del menor.

El cronograma continuará el jueves con otros dos efectivos policiales que participaron en inspecciones aéreas mediante drones , una de las herramientas utilizadas durante los rastrillajes para intentar reconstruir qué ocurrió con Loan.

Las nuevas declaraciones se producirán después de una audiencia en la que distintos investigadores aportaron detalles sobre las pericias realizadas a la Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava , dos de los imputados en la causa.

La audiencia prevista para este miércoles estará centrada en los procedimientos de allanamiento realizados en propiedades vinculadas con los acusados. Uno de los convocados es Marcelo Javier Quintana , quien figura en el expediente como testigo de actuación en dos operativos.

El primero se desarrolló en una vivienda rural donde residía Carlos Pérez, ubicada sobre el camino vecinal Juan Ramón Vidal, en jurisdicción de 9 de Julio. El segundo allanamiento se efectuó en el domicilio de María Victoria Caillava, situado en la calle Plácido Martínez, dentro de la misma localidad.

Loan desapareció en junio de 2024. Archivo

También deberá comparecer el sargento Juan López, integrante de la Comisaría de 9 de Julio de la Policía de Corrientes. Según las constancias incorporadas al expediente, el efectivo participó en dos allanamientos y formó parte de los primeros operativos de búsqueda desplegados después de la desaparición del niño.

Entre los procedimientos en los que intervino se encuentra un allanamiento realizado en la vivienda de Mónica Millapi, otra de las personas involucradas en la investigación.

Los testimonios permitirán al tribunal repasar las circunstancias en las que se desarrollaron esas medidas y las actuaciones registradas durante los procedimientos.

El jueves declararán policías que participaron en los rastrillajes con drones

El debate oral continuará el jueves con las declaraciones de Claudio Gabriel Simonelli y Osvaldo Norberto Verón, dos integrantes de la comisión policial que efectuó inspecciones aéreas durante la búsqueda de Loan. Simonelli pertenece a la Dirección Drones de la Policía de Corrientes y estuvo a cargo del grupo encargado de realizar los relevamientos desde el aire.

Por su parte, Verón se desempeña como sargento primero y participó en las tareas desarrolladas por esa comisión. Ambos utilizaron un dron DJI Matrice 300 RTK, un equipo empleado para efectuar inspecciones aéreas en las zonas comprendidas por los operativos de búsqueda.

La declaración de los efectivos estará vinculada con las tareas realizadas durante los rastrillajes y con la información obtenida a partir de esos procedimientos.

Los investigadores recurrieron a distintas herramientas tecnológicas para ampliar las áreas de búsqueda después de que el niño desapareciera en el paraje El Algarrobal, en Corrientes.

Qué encontraron los investigadores en la camioneta de Pérez y Caillava

Las nuevas audiencias tendrán lugar después de que el juicio volviera a concentrarse en las pruebas relacionadas con la Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Durante la jornada del jueves pasado declaró el subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA), Leandro Simón, quien trabajó durante más de un mes en la investigación. El efectivo explicó que intervino en distintos rastrillajes, allanamientos y en la inspección de la camioneta perteneciente a los imputados.

Según su testimonio, durante el procedimiento se observaron reacciones al luminol en la parte delantera del vehículo, un elemento que despertó el interés de los investigadores.

El luminol es un reactivo utilizado en investigaciones criminalísticas para detectar posibles rastros de sangre, aunque una reacción positiva no permite confirmar por sí sola la presencia de ese material biológico.

En la misma audiencia, la subinspectora Abril Pizarro explicó que las pruebas realizadas sobre la camioneta identificaron vestigios compatibles con sangre humana en cuatro sectores del paragolpes.

Sin embargo, aclaró que se trató de un análisis orientativo y que las muestras requerían estudios posteriores para determinar si efectivamente correspondían a sangre. En caso de confirmarse su naturaleza, también sería necesario obtener un perfil genético que permitiera avanzar en la identificación de su origen.

Por lo tanto, los resultados expuestos ante el tribunal no constituyen una confirmación definitiva sobre la presencia de sangre humana en el vehículo ni sobre su eventual vinculación con Loan.

Un gendarme describió los daños en el paragolpes de la Ford Ranger

Otro de los testimonios de la audiencia anterior fue el del sargento primero de Gendarmería Nacional, Omar Acuña, quien aportó detalles sobre el estado de la camioneta. El efectivo señaló que la Ford Ranger presentaba un raspón en el paragolpes delantero y en el guardabarros derecho.

De acuerdo con su interpretación, el daño se habría producido por el roce con un cuerpo duro y no como consecuencia de un impacto contra una persona. Su declaración aportó una apreciación diferente sobre las posibles causas de las marcas observadas en el vehículo.

Las características de esos daños forman parte de los elementos examinados durante el debate, en el que los testimonios buscan reconstruir los movimientos de los imputados y las circunstancias que rodearon la desaparición del menor.

Hay al menos 10 sospechosos por la desaparición de Loan. Archivo

La hipótesis de un accidente y los teléfonos que estuvieron sin señal

Durante su declaración, Leandro Simón también se refirió a las distintas hipótesis que surgieron a lo largo de la investigación. El subcomisario sostuvo que, desde su apreciación personal, la posibilidad de un accidente fatal constituye “lo más probable”.

No obstante, aclaró que se trataba de una interpretación individual y no de una conclusión oficial de los investigadores. El efectivo también brindó información sobre el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

En particular, señaló que el dispositivo de Pérez registró dos períodos de aproximadamente 40 minutos sin señal durante el 13 de junio de 2024, fecha en la que desapareció Loan.

Uno de esos intervalos habría coincidido con el momento en el que el matrimonio abandonó el paraje El Algarrobal, al que regresó posteriormente. Simón explicó que las interrupciones llamaron la atención de los investigadores porque no coincidían con el comportamiento habitual del teléfono durante los días anteriores.

Además, la ausencia de señal impidió reconstruir la ubicación del dispositivo durante esos lapsos. Sin embargo, el subcomisario remarcó que apagar un teléfono celular no demuestra la participación de una persona en un delito.

De esta manera, los registros telefónicos constituyen uno de los elementos analizados en la causa, aunque no permiten establecer por sí solos qué ocurrió durante los períodos en los que el aparato permaneció desconectado.

Cómo sigue el juicio por la desaparición de Loan

Con las declaraciones previstas para este miércoles y jueves, el Tribunal Oral Federal de Corrientes continuará examinando las actuaciones realizadas durante las primeras etapas de la investigación.

Los testimonios estarán enfocados en los allanamientos, los rastrillajes terrestres y las inspecciones aéreas, mientras el debate también mantiene bajo análisis las pruebas vinculadas con los vehículos y dispositivos electrónicos de los imputados.

La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024, permanece sin esclarecerse.

A más de dos años de aquel episodio, el juicio busca reconstruir los acontecimientos mediante las declaraciones de los testigos y el análisis de las pruebas incorporadas al expediente, mientras continúa sin conocerse el paradero del niño.