Día Internacional del Hombre: por qué se celebra cada 19 de noviembre: los objetivos de la jornada + Agregar ámbito en









La efeméride busca visibilizar la salud masculina, reconocer los aportes de los varones a la sociedad y promover vínculos basados en el respeto y la igualdad.

El Día Internacional del Hombre invita a reflexionar sobre la salud masculina, los modelos positivos de masculinidad y la construcción de relaciones más igualitarias. Freepik

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una jornada que propone reflexionar sobre el bienestar físico y emocional de los varones, sus contribuciones a la sociedad y los desafíos que enfrentan en distintos ámbitos. La fecha se celebra en más de 80 países y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la UNESCO.

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Lejos de limitarse a un reconocimiento simbólico, la iniciativa busca poner en agenda temas como la salud mental, la prevención del suicidio, la violencia, las condiciones laborales y la igualdad de género. También apunta a promover modelos masculinos positivos y a destacar la importancia de la participación de los hombres en la vida familiar, la crianza y el cuidado de sus comunidades.

freepik.es Día Internacional del Hombre: origen de la fecha El Día Internacional del Hombre se estableció el 19 de noviembre de 1999, por iniciativa de Jerome Teelucksingh, profesor de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago. La propuesta surgió con la intención de generar un espacio de reflexión sobre la salud de hombres y niños, las relaciones entre géneros y la importancia de contar con referentes masculinos positivos.

Teelucksingh eligió esa fecha, entre otros motivos, porque coincidía con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de masculinidad. También buscaba recuperar una jornada que permitiera reconocer los aportes de los varones a la sociedad y abordar problemáticas que, hasta entonces, no tenían suficiente visibilidad en la agenda pública.

Aunque hubo intentos anteriores de establecer una conmemoración internacional dedicada a los hombres, esas iniciativas no consiguieron sostener una convocatoria amplia. La propuesta impulsada desde Trinidad y Tobago logró mayor difusión y, con el paso de los años, se extendió a distintos países. En noviembre de 2009, además, se ratificaron seis pilares que funcionan como guía para las actividades vinculadas con la fecha.

Objetivos de la efeméride El Día Internacional del Hombre tiene seis objetivos centrales, que buscan ampliar la conversación sobre la masculinidad y promover mejores condiciones de vida para hombres y niños. Entre sus principales ejes se encuentran: Promover modelos masculinos positivos: reconocer a hombres que, desde su vida cotidiana, se destacan por su responsabilidad, compromiso y contribución a sus familias y comunidades.

Celebrar los aportes de los varones a la sociedad: valorar su participación en el trabajo, la crianza de los hijos, la vida familiar y el cuidado del medioambiente.

Poner el foco en la salud y el bienestar: impulsar la prevención y los controles médicos, además de prestar atención a la salud física, emocional y mental.

Visibilizar situaciones de discriminación: abordar las dificultades que pueden atravesar hombres y niños frente a determinadas expectativas y actitudes sociales.

Mejorar las relaciones de género: fomentar vínculos basados en el respeto, la igualdad de oportunidades y la cooperación.

Construir una sociedad más segura: promover entornos libres de violencia en los que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades. Uno de los aspectos centrales de la jornada es la salud masculina. Distintos organismos sanitarios advierten sobre la importancia de que los varones accedan a controles médicos periódicos y puedan consultar a profesionales ante problemas físicos o emocionales. También se busca derribar prejuicios que dificultan expresar malestar o pedir ayuda, especialmente en relación con la salud mental. En Argentina, durante noviembre se desarrollan iniciativas de prevención y concientización. En Misiones, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública impulsa actividades para fomentar los chequeos periódicos y la detección temprana de enfermedades, entre ellas el cáncer de próstata. La fecha también se vincula con campañas internacionales como Movember, que promueve la conversación sobre el cáncer de próstata y testículos, la depresión y la prevención del suicidio.

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