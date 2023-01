Potenciar Trabajo: cómo revalidar los datos para acceder al bono de enero

Potenciar Trabajo ANSES.jpg

El procedimiento de Autogestión, Comunicación y Actualización de Datos se realiza a través de la App Mi Argentina para no perder el plan. Quienes no la hagan, quedarán excluidos y no cobrarán más la prestación.

Potenciar Trabajo: ¿Cómo validar los datos?

Los beneficiarios deberán realizar el trámite desde la aplicación:

Ingresar a Mi Argentina .

. Ir a la pestaña Mis Cobros .

. Completar el formulario de tres pasos .

. Luego de ingresar los datos, se completará la revalidación biométrica.

Según el Gobierno, esta medida está vinculada a las investigaciones en las cuales se determinó que varias personas que cobraban los haberes no cumplían con los requisitos para acceder a la ayuda social.

Potenciar Trabajo.jpg

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Potenciar Trabajo?

Los titulares del plan deberán cumplir con la realización de un máximo de 60 horas mensuales en una Unidad de Gestión de las siguientes actividades laborales y comunitarias:

Tareas de cuidados y servicios socio-comunitarios.

Reciclado y servicios ambientales.

Construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional.

Agricultura familiar y producción de alimentos.

Producción de indumentaria y otras manufacturas.

Comercio popular.

Actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral en virtud de lo normado por el DNU N.º 711/2021.

Además, dichos titulares no podrán hacer compras con tarjetas en dólares que sean mayores a los u$s15.

Potenciar trabajo.jpg argentina.gob.ar

Más notas de ANSES