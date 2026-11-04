Los mercados de predicción acertaron el triunfo demócrata en EEUU, con sorpresas en Texas y Carolina del Sur

Plataformas como Kalshi y Polymarket acertaron el control demócrata del Congreso, con un pronóstico previo de cerca de 75%, pero fallaron en las victorias demócratas en Texas y Carolina del Sur. Los detalles, en la nota.

No sólo el partido demócrata festejó el día de ayer. Los mercados de predicción también tuvieron una buena noche. Plataformas como Kalshi y Polymarket daban a los demócratas cerca de un 75% de probabilidades de quedarse con ambas cámaras del Congreso, y el resultado terminó confirmando ese pronóstico , aunque con sorpresas en algunas carreras puntuales.

De esta manera, los apostadores acertaron en la mayoría de las elecciones clave, lo que vuelve a poner en valor la capacidad de estos mercados para anticipar los resultados electorales. Cabe precisar que algo similar había ocurrido en las presidenciales de 2024, cuando dieron como favorito a Donald Trump a contramano de buena parte de las encuestas tradicionales.

Los buenos resultados parecen dar la razón a quienes apostaron fuerte por estas plataformas en los últimos meses. Kalshi pasó de valer u$s5.000 millones en octubre de 2025 a u$s40.000 millones tras la ronda de u$s1.000 millones que anunció el 29 de octubre, codirigida por Sequoia Capital y Wellington Management.

La apuesta por una gran victoria demócrata no era nueva. Ya en abril, los operadores de Kalshi le asignaban en torno al 55% de probabilidades a un “tsunami azul”, que en la plataforma significa al menos 235 bancas en Diputados y 51 en el Senado. Con altibajos (llegó a caer a cerca de 35% en julio), esa probabilidad s ubió a 68% el día de la votación.

El volumen operado en los mercados electorales de Kalshi superó los u$s2.500 millones en este ciclo, frente a u$s1.300 millones en 2024, según Reuters. Solo en las elecciones de medio término, la plataforma reportaba u$s1.330 millones el lunes, un día antes de la votación.

Cabe señalar que las encuestas también acertaron en el cuadro general. Había un incipiente temor de que los sondeos volvieran a "inflar" a los demócratas, como ocurrió en las tres últimas elecciones presidenciales, según un análisis de Nate Silver. Pero las últimas encuestas del New York Times y Siena University, realizadas a fines de octubre, mostraban a los demócratas al frente en siete estados clave del Senado, y Silver habló de un posible “tsunami azul”, con 80% de probabilidades de que se quedaran con la cámara alta. Los demócratas terminaron tomando el control de ambas cámaras del Congreso, aunque la carrera por Alaska todavía no se define.

Los mercados no siempre aciertan, como en las elecciones de Texas y Carolina del Sur donde hubo resultados sorpresivos.

Las sorpresas de la noche

Los mercados, sin embargo, no siempre acertaron los pronósticos. Puede fallar, cómo dice la famosa frase: en Texas, Polymarket daba a Greg Abbott cerca de 61% de probabilidades de reelección y Kalshi asignaba alrededor de 63% a los republicanos, pero la demócrata Gina Hinojosa ganó por 53% a 46% y será la primera demócrata en gobernar el estado desde 1995.

Por su parte, en Carolina del Sur, ambas plataformas daban 70% a la republicana Darline Graham, hermana del fallecido Lindsey Graham, pero la demócrata Annie Andrews se impuso con cerca de 51% de los votos contra 47% y se convirtió en la primera demócrata elegida al Senado por ese estado desde 1998.

Con el negocio en plena expansión, hay un nombre que aparece del lado de las dos plataformas: Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos. Es asesor remunerado de Kalshi desde enero de 2025 y, desde agosto de 2025, integra el directorio asesor de Polymarket. Además, según informó The Wall Street Journal a fines de agosto de este año, su fondo, 1789 Capital, lideraría una ronda de u$s1.000 millones en Polymarket, a la que aportaría unos u$s300 millones y que valuaría a la plataforma en u$s21.000 millones.