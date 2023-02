Premio Mejor Mural en 2022: qué puesto ocupó Argentina

Por su parte, la elección del mejor mural pintado el año pasado se realizó por medio de una votación abierta durante enero. De las 100 obras iniciales, solo diez quedaron finalmente clasificadas, resultado publicado en el sito https://streetartcities.com/best-of/2022. Sin embargo, solo tres quedaron en el ranking principal, las cuales son hiperrealistas, figurativas y metafóricas.

Top 3 del Street Art Cities

Kaspar van Leek y Niels van Swaemen de los Países Bajos fueron la dupla ganadora del primer premio del concurso al Mejor Mural del 2022 que se dio a votar entre 10 obras de arte urbano seleccionadas, mientras quedó segundo el argentino Martín Ron y en tercer puesto la española Lian.

El Studio Giftig, donde giftig significa tóxico en neerlandés, de Kaspar van Leek y Niels van Swaemen, artistas especializados en pinturas y murales fotorrealistas a menudo con un toque surrealista como el que se lleva la copa este año, ganaron el máximo galardón con el mural ubicado en Tilburg.

A post shared by global street art map | explore cities through Street Art (@streetartcities)

En 2007 este dúo comenzó su trabajo conjunto en un espacio abandonado, un depósito de sustancias tóxicas y productos químicos, donde guardaban pintura y latas de spray, y desde 2012 se dedicaron por completo a la realización de murales. En noviembre finalizaron la obra encargada por la CVB Ecologistics, empresa proveedora de materias primas recicladas para la industria, con una imagen que la representara.

Ganadores

Kaspar van Leek y Niels van Swaemen Martín Ron Lian

La obra de Ron está situada en el ingreso de la Biblioteca Central de la Universidad, y retrata el espíritu y valores que comparten los estudiantes de las universidades del conurbano bonaerense, siendo en esta oportunidad la imagen de una estudiante que lee aprovechando el tiempo para repasar apuntes en un colectivo lleno.

"Celebrando el arte callejero más popular en todo el mundo, votado por la mayor comunidad de arte callejero del mundo", se leía en la web.

A post shared by •| Martin Ron (@ronmuralist)

El tercer puesto fue para "The hands of many" (Las manos de muchos) de la muralista Lian, conocida como Murales Lian, en Ondarroa (España). Se trata de un homenaje a las manos de las mujeres del lugar, a las tejedoras: dos manos que tejen una red con lanas de colores.