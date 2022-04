Tras entregarse, se negó a declarar el joven que golpeó al playero de Monserrat

"En caso de que se concrete la prisión preventiva, deberá ser trasladado del Inchausti a alguna de las cárceles de menores de la Ciudad de Buenos Aires", confirmó un investigador.

Luego de permanecer cinco meses oculto en una comunidad gitana de General Rodríguez, el menor de edad, se presentó a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores.

A pesar de que su padre dijo esta semana que no se iba a presentar ante las autoridades "a menos de que le den garantías judiciales", el joven optó por entregarse días antes de cumplir la mayoría de edad, el 11 de mayo próximo.

"Ya estaba totalmente cercado porque teníamos las celdas y las escuchas telefónicas. Estábamos esperando una orden judicial para hacer nuevos allanamientos y poder proceder con la detención. Entonces decidieron presentarse porque se vieron totalmente acorralados", indicó a Télam una fuente judicial con acceso a la causa.

Una de las hijas del playero López, manifestó a Télam que la detención de C.M.A. fue una "sorpresa" y que "es una muy buena noticia para la familia". "Nos enteramos a primera hora. Esto es algo que me pone contenta. Pero bueno, aliviada al 100 por ciento voy a estar cuando mi papá esté recuperado y teniendo la vida que tenía antes", dijo Agostina López (23).

Mientras tanto, Arturo López continúa en rehabilitación e internado y, según contó Agostina, "no va a volver a ser nunca el que fue".

"Continúa con la rehabilitación física y cognitiva" en el Hospital Fitz Roy, ubicado en el barrio porteño de Palermo, pero se desconoce "cuánto va a llevar su recuperación o si le quedará alguna secuela física permanente", relató la joven, que dijo que todavía no le comunicaron a Arturo que su agresor fue detenido. "Por el momento no es necesario comunicárselo. No sabemos si va a poder comprender la situación del todo", añadió Agostina.

Para la familia de López, el adolescente ahora detenido, "es un potencial asesino" que "puede volver a causar este tipo de episodios".