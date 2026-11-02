Prohíben ir a la cancha a 12 hinchas por incidentes en el clásico cordobés y en partidos de Catamarca + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó restricciones de concurrencia de entre ocho meses y cuatro años. Hay sancionados por atacar el micro de Belgrano, por romperle la mandíbula a otro simpatizante y por herir a la presidenta de un club.

Seguridad prohibió el ingreso a estadios a una docena de personas por incidentes.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso que 12 hinchas no podrán ingresar a ningún evento deportivo del país durante períodos que van de ocho meses a cuatro años. Así quedó materializado a través de las Resoluciones 1119, 1120 y 1121/2026, publicadas este lunes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

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Los sancionados fueron incorporados al Programa Tribuna Segura con la figura de “Restricción de Concurrencia Administrativa”, que rige para todo el territorio nacional y entra en vigencia desde el dictado de cada resolución.

El caso con más nombres es el del clásico entre Talleres y Belgrano, disputado el 4 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes. A pedido del Consejo de Seguridad Deportivo Provincial (CO.SE.DE.PRO) de Córdoba, la cartera nacional sancionó a seis personas. Esteban Gabriel Vivas e Ian Tomás Reynoso fueron detenidos por arrojar elementos contundentes contra el micro que trasladaba a la delegación de Belgrano, mientras que Marcelo Alejandro Núñez quedó aprehendido por lesionar a un control de UTEDYC. Los tres recibieron cuatro años de restricción.

Mario Alfonso Ballarino y Agustín Alberto Medrano, sorprendidos tomando alcohol dentro del estadio, no podrán ir a la cancha por dos años. Néstor Quiñones, que increpó e insultó a un integrante de Belgrano en el túnel de acceso a los vestuarios, recibió la sanción más corta: ocho meses.

En Catamarca, la pelea fue entre hinchas del mismo equipo. Durante el ingreso de la parcialidad de Sportivo Villa Cubas al estadio de Peñarol de Belén, donde jugaba ante San Luis por el Torneo Federal Regional Amateur, César Dante Pereira y Fabrizio Gonzalo Pereira golpearon en la cara a Federico Isaías Fedelli, que terminó en el Hospital Zonal de Belén con una aparente fractura de mandíbula. Según el informe policial, Fedelli tampoco fue una víctima pasiva: lo señalaron como el provocador que desató la pelea en la tribuna norte.

En ese expediente, la Nación endureció las penas que había fijado la provincia. El Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte catamarqueño había dispuesto tres años de prohibición para los Pereira y uno para Fedelli, pero el Ministerio les aplicó cuatro y dos años, respectivamente. La tercera resolución se refiere a un partido de la Liga Chacarera entre San Martín de El Bañado y Obreros de San Isidro, jugado el 10 de octubre en el estadio Primo Antonio Prevedello. Hinchas visitantes intentaron trepar el alambrado para pelear con los locales y lanzaron piedras y cascotes, lo que obligó a intervenir a la infantería. Uno de esos proyectiles impactó en el tobillo de Carla Noelia Varela, presidenta de San Martín, que fue atendida en la enfermería del estadio. El árbitro suspendió el partido de manera definitiva. Por esos incidentes, Gustavo Adolfo Álvarez, Sergio Ariel Rodríguez y Germán Mauro Zalazar tienen vedado el ingreso a eventos deportivos durante cuatro años.