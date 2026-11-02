Ofrecen $10 millones por cada uno de los cinco prófugos del triple crimen de Florencio Varela + Agregar ámbito en









En otra resolución, Seguridad fijó la misma recompensa por el hijo de “Mameluco” Villalba y por otro sospechoso buscado en una causa por narcotráfico en San Martín.

El Ministerio de Seguridad fijó una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco sospechosos que permanecen prófugos en la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció una recompensa de $10 millones por cada uno de los cinco prófugos de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La resolución salió publicada este lunes en el Boletín Oficial.

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Los buscados son Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamaní, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire. Los tres primeros tienen pedido de captura nacional desde octubre de 2025 e internacional desde el 18 de septiembre pasado, mientras que sobre los dos restantes pesan órdenes nacionales e internacionales desde esa misma fecha.

Quienes tengan información pueden comunicarse gratis con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea 134. El pago dependerá de que la autoridad judicial valore la utilidad de los datos, y el Estado garantizará la reserva de identidad del aportante.

El crimen se remonta a la noche del 19 de septiembre de 2025, cuando las tres jóvenes subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en Ciudad Evita creyendo que iban a una fiesta. El vehículo terminó en una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela. Cinco días después, en un allanamiento en la vivienda de Chañar 702, la policía detuvo a dos personas que intentaban borrar rastros y halló los cuerpos enterrados en el patio. La camioneta apareció incendiada en un descampado cercano.

La investigación avanzó luego sobre una presunta red narco con conexiones entre el Conurbano, la Ciudad de Buenos Aires y Perú. La hipótesis de una venganza por el robo de cocaína forma parte del expediente, aunque el móvil aún no fue definido por la Justicia.

Entre los principales imputados está Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, detenido en Perú y extraditado en mayo de 2026. Está procesado como presunto coautor de tres homicidios agravados por alevosía, ensañamiento, violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas, y negó haber participado del plan. También están detenidos Víctor Sotacuro Lázaro, “El Duro”, Florencia Ibáñez, Ariel Jeremías Giménez, Matías Agustín Ozorio y Jesús Bernabé Mallón, entre otros. En otra resolución publicada el mismo día, la cartera fijó $10 millones por cada uno para quien aporte datos sobre Álan Marcial Villalba, alias “Peladito”, y Nahuel Pellati, alias “Yankee”. El primero es hijo de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, condenado por narcotráfico y señalado durante años como jefe de una banda que operó en San Martín. Ambos son investigados por su posible participación en esa organización, con epicentro en el Barrio 18 de Septiembre y Villa Ballester. La causa por infracción a la Ley 23.737 tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, y tienen orden de captura desde el 24 de noviembre de 2023. También en este caso, la información puede aportarse al 134 con reserva de identidad.