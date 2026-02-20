La ANMAT canceló más de 60 habilitaciones a droguerías y laboratorios

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 694/2026 y alcanza a firmas dedicadas a la producción, distribución y tránsito interjurisdiccional de medicamentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dejó sin efecto las habilitaciones otorgadas a más de 60 droguerías, laboratorios y empresas vinculadas a la distribución de medicamentos cuyos certificados se encontraban vencidos. La decisión se formalizó a través de la Disposición 694/2026 , publicada este viernes en el Boletín Oficial , que ordena la baja de los legajos correspondientes.

Según detalla la norma, la Dirección de Gestión de Información Técnica inició las actuaciones en el marco del registro de establecimientos autorizados para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, tras detectar que los certificados obligatorios habían perdido vigencia.

El listado completo de las firmas alcanzadas figura en el anexo de la disposición. Entre las droguerías incluidas aparecen DROGUERÍA MENON , DROGUERÍA SURMEDIC , DROGUERÍA POPULAR y DROGUERÍA LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L. . En el rubro de distribución y logística se encuentran DISTRIMEN S.A. y LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. , mientras que también figura el laboratorio BIOSIDUS FARMA S.A. , entre otros.

La normativa recuerda que, de acuerdo con la Ley N° 16.463 , las actividades vinculadas con la producción, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de medicamentos y productos destinados a la medicina humana solo pueden realizarse con autorización previa y bajo control de la autoridad sanitaria. Estas tareas deben desarrollarse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de un profesional universitario, conforme a las reglamentaciones vigentes.

Asimismo, la ANMAT reiteró que el comercio de especialidades medicinales en jurisdicción nacional y el tránsito interprovincial exigen contar con habilitación del establecimiento y con el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos , en línea con la Resolución MERCOSUR GMC N° 49/02 , incorporada al derecho argentino mediante la Disposición ANMAT N° 3475/05 .

Como parte de los fundamentos, el organismo citó la Disposición ANMAT N° 7038/2015, que fija los requisitos para que las droguerías puedan operar fuera de su jurisdicción habilitada. El artículo 7° de esa norma establece que el certificado de Buenas Prácticas tiene una vigencia de cinco años y que su renovación debe solicitarse con al menos sesenta días hábiles de anticipación. Si el trámite se inicia en término, la firma puede continuar operando hasta que se resuelva el pedido. Sin embargo, la disposición aclara que ninguna de las empresas involucradas cumplía con esa condición, motivo por el cual se resolvió dar de baja las habilitaciones.

En paralelo, la semana pasada la ANMAT adoptó decisiones similares respecto de INMUNOLAB S.A., CERIUM S.A. y LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A., a través de las resoluciones 338/2026, 339/2026 y 340/2026.

En el caso de INMUNOLAB S.A., el organismo dispuso la cancelación de todos los certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo su titularidad, al constatar que estaban vencidos y que los productos no se encontraban en comercialización. La firma, con legajo N° 7063 y domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también registraba una notificación de desalojo ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 39 y carecía de director técnico.

Respecto de CERIUM S.A., inscripta con legajo N° 7394 y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Gestión de Información Técnica impulsó el expediente por la ausencia de un profesional a cargo de la dirección técnica. La empresa, habilitada como laboratorio y acondicionador secundario de especialidades medicinales no estériles, no tenía certificados vigentes en el REM, situación que derivó en la intervención del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y en la posterior baja.

Por su parte, LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A., con sede en la localidad bonaerense de Victoria, partido de San Fernando, fue inhabilitado tras verificarse la falta de actividad productiva y comercial y la inexistencia de certificados registrados en el REM. El establecimiento estaba autorizado para elaborar líquidos no estériles de uso externo -con exclusiones específicas- y el INAME prestó conformidad a la cancelación de la habilitación.