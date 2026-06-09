Protesta en el subte: liberan molinetes en la estación Lacroze de la Linea B por medida de fuerza gremial

Los usuarios pueden viajar sin pagar entre las 7 y las 8 en Federico Lacroze, donde los trabajadores reclaman por descuentos salariales.

La medida permite viajar sin pagar durante una hora en una de las estaciones más transitadas de la Línea B.

Los trabajadores de la Línea B liberan este martes los molinetes de la estación Federico Lacroze como parte de una medida de fuerza en reclamo por descuentos salariales que consideran injustificados. La protesta se desarrolla entre las 7 y las 8 de la mañana y permite a los usuarios ingresar sin abonar el viaje durante ese lapso.

La decisión fue comunicada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) , que cuestionó los descuentos realizados por la empresa y los calificó como una práctica injustificada.

A través de un comunicado, los representantes sindicales señalaron que la protesta surge como respuesta a lo que consideran una política de sanciones económicas aplicada sobre trabajadores del servicio. Según explicaron, la liberación de molinetes busca visibilizar el conflicto sin interrumpir la circulación de pasajeros durante el horario anunciado.

Los metrodelegados denuncian descuentos salariales y responsabilizan a la concesionaria por el conflicto.

“Esta medida de autodefensa es la respuesta a la actitud ilegal de la empresa concesionaria EMOVA que en forma injustificada e ilegal realiza descuentos compulsivos de salario a trabajadores y representantes gremiales de la AGTSyP”, expresaron desde el gremio.

La denuncia de los metrodelegados

Los trabajadores sostienen que la empresa intenta utilizar los descuentos como una herramienta de presión frente a los reclamos que vienen realizando sobre el funcionamiento del servicio.

“intenta utilizar estos descuentos como extorsión buscando acallar nuestras denuncias de las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”, afirmaron en el mismo documento.

Además de la protesta, la organización sindical informó que recurrió a la Justicia para cuestionar la decisión de la concesionaria. Según indicaron, presentaron un requerimiento ante la Sala IX del Juzgado N.° 73 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para defender los salarios de los trabajadores afectados.

LÍNEA B DE SUBTE Trabajadores y empresa mantienen versiones contrapuestas sobre el origen de los descuentos salariales. Gobierno de la Ciudad

La intervención judicial en el conflicto

Como parte de esa presentación, se dictó una medida cautelar vinculada a los descuentos salariales denunciados por los empleados.

De acuerdo con lo informado por los metrodelegados, la resolución ordenó a Emova “cesar en los descuentos de salarios a los actores identificados en el considerando que no se corresponda, estricta y acreditadamente, con causas objetivas que los sustenten con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho de huelga”.

Desde el sindicato también señalaron que realizaron una presentación ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para advertir sobre la situación y responsabilizar a la empresa por la escalada del conflicto.

“Queremos dejar de manifiesto que desde nuestra Asociación hemos presentado la denuncia pertinente en la sede de la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para alertar sobre el accionar de la empresa concesionaria, única responsable de este escenario de conflicto”, manifestaron.

Subte B 2.jpeg La disputa entre la AGTSyP y Emova sumó presentaciones ante la Justicia y autoridades laborales porteñas.

La respuesta de Emova

Frente a las acusaciones, Emova rechazó los cuestionamientos sindicales y aseguró que los descuentos se originaron por incumplimientos laborales de parte de algunos trabajadores.

La empresa sostuvo que la medida gremial responde a deducciones aplicadas a empleados que no cumieron con los horarios establecidos y defendió la legalidad de su accionar: “Estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna”, explicaron desde la concesionaria.

Por último, la compañía remarcó que los pagos fueron realizados de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y negó haber aplicado sanciones arbitrarias: “La compañía abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos días en los que las personas no prestaron los servicios correspondientes”, concluyeron desde Emova.