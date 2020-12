Puerto Madero: matan a un extranjero

La víctima, que reside en el país desde hace 20 años, había salido, tal como acostumbraba hacer varios días a la semana, a andar en bicicleta con un amigo, que lo seguía algo retrasado mientras se dirigían a la zona de Puerto Madero donde iban a encontrarse con otro ciclista.

Tras ser baleado, el hombre fue traslado por la ambulancia del SAME al Hospital Fernández, donde murió pocos minutos después. “A las 9:05, teniendo en cuenta las graves heridas de arma de fuego, el hombre falleció”, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones radiales. “Aparentemente le quisieron robar la bicicleta. Fue gravísimo el impacto que recibió y en media hora no pudimos salvarle la vida”, agregó.

El sindicado como asesino es un adolescente de 15 años, quien fue detenido por la Policía de la Ciudad a unas pocas cuadras de la escena del crimen con un revólver calibre 32 entre sus pertenencias. El joven fue interceptado en uno de los accesos al Barrio 31 por los policías del puesto fijo, que ya contaban con una descripción física y de su indumentaria porque la imagen del ataque había sido captada por una cámara de seguridad de la zona.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Menores 4, cuyo titular es el juez Rodolfo Cilleruelo, quien investiga si el detenido actuó solo o con cómplices, ya que algunas versiones mencionaban la presencia de otros dos sujetos sospechosos en las cercanías.