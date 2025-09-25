Un hombre robó en la casa del triple crimen de Brenda, Lara y Morena frente a las cámaras de televisión

Mientras se sigue realizando la investigación, un hombre ingresó al domicilio de Florencio Varela y robó varios objetos. Algunas cámaras televisivas lo captaron saliendo en bicicleta.

Un ladrón ingresó a robar en la casa del triple crimen pero fue captado por las cámaras.

Un hecho indignante ocurrió esta mañana en Florencio Varela , en la vivienda donde hallaron los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo (20) , Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) . Mientras seguían las pericias por el triple femicidio narco , un hombre ingresó al domicilio, robó varios objetos y escapó en bicicleta .

El episodio quedó registrado por periodistas que cubrían el caso . En las imágenes se observó al intruso salir de la casa justo cuando llegaba un móvil de televisión. El camarógrafo lo captó retirándose con calma. Según la información, el portón estaba sin llave y el ladrón no encontró obstáculos para entrar y salir.

La vivienda ya había sido entregada a los familiares y no contaba con custodia policial . Tampoco existía hasta ahora una denuncia formal por el robo.

La casa, ubicada en Villa Vatteone , entre las calles Río Jáchal y Chañar, se convirtió desde el miércoles en el epicentro de la causa a cargo del fiscal Duplaá , quien halló allí los restos de las jóvenes enterrados en el patio.

Por el caso hay cuatro detenidos acusados de homicidio agravado: Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), estos últimos de nacionalidad argentina. Los cuatro debían presentarse este jueves a indagatoria, donde el fiscal de la UFI N° 2 descentralizada de La Matanza evaluaría el rol de cada uno.

De acuerdo con las investigaciones, Villanueva Silva e Ibarra serían los presuntos dueños de la propiedad donde enterraron a las víctimas. Ambos fueron apresados en un hotel, mientras que los otros dos quedaron detenidos en la misma casa.

Hipótesis sobre un crimen narco

Las pesquisas apuntan a un vínculo con una organización narcocriminal. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó: “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

Las cámaras de seguridad mostraron que las jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca cerca de la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Esa unidad adulterada las trasladó directo a la casa donde fueron asesinadas.

El ministro calificó el hecho como un crimen profesional, al destacar la premeditación en el uso de un vehículo adulterado para asegurar impunidad.

Las familias denunciaron su desaparición el sábado, aunque aseguran que la búsqueda policial recién comenzó el lunes.