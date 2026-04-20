Quiénes son los cuatro candidatos a secretario general de la ONU que se presentan esta semana + Seguir en









A diferencia de la nutrida competencia de 2016, que contó con 13 aspirantes, esta semana apenas cuatro figuras exponen sus propuestas para liderar la organización.

Esta semana se llevará a cabo una serie de audiciones para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas.

La ONU inicia esta semana una serie de audiciones para elegir a su próximo líder con apenas cuatro aspirantes, una participación mucho menor en comparación a los 13 candidatos que compitieron en 2016. Ante los delegados de los 193 Estados miembros, los postulantes expondrán sus planes para suceder a António Guterres en un proceso mucho más reducido que el anterior.

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El calendario de audiciones arranca el martes con la exmandataria chilena Michelle Bachelet, quien representa el liderazgo femenino latinoamericano en la lista. Ese mismo día comparecerá el argentino Rafael Mariano Grossi, actual director del OIEA. Mientras que, la jornada del miércoles estará reservada para Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD, mientras que el expresidente de Senegal, Macky Sall, será el encargado de cerrar el ciclo de presentaciones.

A diferencia de la alta competitividad de 2016, el escenario actual es mucho más sombrío. Las fracturas globales y los conflictos abiertos perjudicó la capacidad de la ONU para garantizar la estabilidad mundial. Especialmente evidente es el bloqueo del Consejo de Seguridad, cuya parálisis política le impide dar respuestas efectivas a las graves crisis en Ucrania, Gaza y Medio Oriente.

ONU Las fracturas globales y los conflictos abiertos perjudicó la capacidad de la ONU para garantizar la estabilidad mundial. Los cuatro candidatos para liderar la ONU En las audiencias de esta semana, los cuatro aspirantes deberán exponer su visión estratégica sobre el liderazgo del organismo y los actuales conflictos mundiales. Aunque el futuro de la institución será un eje central, el formato permite que los embajadores planteen interrogantes sobre prácticamente cualquier temática de interés global.

Michelle Bachelet continúa en la carrera por la secretaría general apoyada por Brasil y México, incluso después de que Chile revocara su apoyo. El cambio de postura ocurrió en marzo, cuando la administración de extrema derecha encabezada por José Antonio Kast tomó el mando. Con 74 años y la experiencia de haber liderado los derechos humanos a nivel global, Bachelet busca el cargo con el impulso de sus aliados regionales.

Rafael Mariano Grossi, de 65 años, cuenta con el respaldo oficial de Argentina para su postulación. El exdiplomático lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019, cargo que le ha dado una amplia visibilidad internacional. La costarricense Rebeca Grynspan, de 70 años, cuenta con el respaldo oficial de su gobierno para aspirar al máximo cargo de la ONU. Su perfil destaca por su trayectoria como vicepresidenta de Costa Rica y su gestión desde 2021 al frente de la UNCTAD, la agencia de Comercio y Desarrollo del organismo. Macky Sall, de 64 años, llega a la contienda nominado por Burundi en medio de una notable falta de respaldo regional. Su propio país, Senegal, aclaró ante la Unión Africana (UA) que no apoya su candidatura, posición compartida por la organización de 55 naciones, que rechazó una moción para avalarlo oficialmente.

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