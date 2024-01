Reclamos y denuncias a Flybondi por demoras en Aeroparque

De todas formas, el inconveniente no se resolvió a tiempo y cientos de pasajeros reclamaron en el Aeroparque Jorge Newbery por los malos servicios de la empresa.

"Si no, la otra opción que nos dieron fue mandar el ticket y esperar que nos devuelvan la plata, que no saben cuándo va a ser. El dinero que ya pagamos por alojamientos no te lo reconocen. Es plata perdida", repasó el pasajero.

En las redes sociales, distintos usuarios realizaron reclamos en la misma sintonía. "Marplatenses quedaron varadas en Brasil: Nadie de la aerolínea -Flybondi- nos da respuestas", denunció un usuario de la red social Twitter.

Flybondi advirtió sobre cancelaciones y reprogramaciones que podrían afectar a 1.300 pasajeros

Este viernes, en un comunicado desde la empresa señalaron que “por las restricciones pasadas y actuales se está viendo comprometida la capacidad de las aerolíneas para cumplir con los compromisos asumidos con sus pasajeros y proveedores". "Además, los nuevos instrumentos financieros para facilitar el pago de deuda no cumplen las expectativas de los proveedores”, agregaron.

Por otro lado, argumentaron que “a raíz de la sostenida situación generada, la compañía se encuentra con parte de su flota afectada por falta de pago de arrendamiento y otros servicios" y advirtieron que "en el corto plazo, implica cancelaciones y reprogramaciones que afectan a más de 1.300 pasajeros por día en un momento del año de alta demanda como son las vacaciones de verano”.

El documento destaca que “más del 70% de los costos operativos de las aerolíneas están ligados al dólar, abarcando aspectos fundamentales como los contratos de leasing de aeronaves, servicios de repuestos y sistemas de aeronavegabilidad, entre otros”.

“La línea aérea -prosigue el documento- mantiene contacto con las autoridades gubernamentales y manifestó su preocupación ante esta situación advirtiendo la necesaria regularización, buscando que no se replique con otros proveedores que son esenciales para la operación aérea y que se encuentran en una situación similar por la falta de pago”.

Por último, concluyeron el comunicado al “reiterar la importancia de considerar que la industria aerocomercial se rige con estándares internacionales de contratación a proveedores lo que exige un sistema con mayor agilidad para que no impacten en la conectividad de las provincias, en la economía argentina y en los pasajeros, quienes son los principales damnificados”.