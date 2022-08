Solcito Baldi, la emprendedora que la rompe en Instagram

“Siento que es algo que me llena el alma y cómo la infancia pasa tan rápido no quiero perderme de nada. Además, soy una apasionada por el hockey, juego desde muy chiquita y siento que me mantiene cada vez más activa y mejor. El deporte, mi club y mis amigas me formaron muchísimo”, dice la influencer.

Sobre sus comienzos en las redes, Sol cuenta: “Empecé como cualquier persona que abre Instagram, subiendo algunas fotos sobre todo de momentos importantes para uno. Por supuesto historias subía muy poquitas y mostraba solo una parte de mi vida. Las cosas fueron tomando otro rumbo en este mundo virtual, y empecé a animarme a subir más cosas… más momentos de mi vida diaria. Y así hasta hoy”, describe. Y destaca el rol que ha tenido Nicolás, su pareja en todo en ese proceso. “Siento que Nico de a poquito me fue llevando a este mundo, que tiene sus cosas lindas y otras no tan lindas, pero se disfruta mucho”, reconoce.

Sol Baldi dice que “Nico siempre tiene las ideas pero le cuesta ordenarlas y organizarlas" Y ahí es donde entra ella: "Nos complementamos muy bien”, dice.

Juntos crearon una Guía para emprendedores que hoy es un éxito. “Él tenía las ideas y yo al principio manejaba la tienda hasta que creció un montón. Habíamos aprendido muchas cosas con la tienda y con el Instagram, y necesitábamos que la gente también lo sepa. La guía surgió de eso, y un verano se sentó a escribir, me mostraba todo el tiempo todo lo que plasmaba en la computadora y así llegó”, recuerda.

“Fue un boom. Hay muchísima gente que quiere emprender pero no sabe cómo o no se anima a dar el primer paso. A eso apuntamos, a guiarlos para que cada uno saque lo mejor para su emprendimiento”, cuenta sobre lo que fue el exitoso proyecto.

Entre las cuentas en Instagram de ambos, Sol y Nico está cerca de alcanzar los 2 millones de seguidores. Las imágenes que publican son principalmente vinculadas a la vida familiar, viajes y el disfrute. Pero el mensaje va más allá: animarse a emprender.

“Creo que en pandemia mucha gente se dio cuenta que desde casa se podía trabajar y crear emprendimientos, manejando sus horarios y demás”, dice Sol animando a todo el que tenga ganas a emprender sin miedo.

Sobre sus planes, dice que busca que los productos de su marca "se vendan por todos lados, ya que son exclusivos y tiene cosas escondidas de nuestra familia". "Que nos conozcan aún más. Pepinno es más un proyecto personal. Y en cuanto a los proyectos familiares, que son varios, sería que crezcan y que la gente pueda aprender de ellos”.