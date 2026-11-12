Reparación Histórica de ANSES: cómo consultar en tres pasos si te corresponde un reajuste de haberes

La plataforma oficial permite revisar la situación individual y conocer qué instancias siguen cuando aparece un ofrecimiento de actualización.

El procedimiento contempla distintas instancias que deben completarse antes de que se concrete una eventual actualización.

Los jubilados y pensionados que cobran sus prestaciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen la posibilidad de consultar si están alcanzados por el Programa de Reparación Histórica . La verificación se realiza de manera online, mediante el sistema Mi ANSES, y permite conocer si existe una propuesta de actualización para el haber previsional.

La herramienta está destinada a revisar la situación particular de cada beneficiario y determinar si su prestación fue contemplada dentro del régimen establecido por la Ley 27.260 . Para ingresar, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dos datos indispensables para acceder a la información personal.

El Programa Nacional de Reparación Histórica fue creado mediante la Ley 27.260, sancionada en 2016, con el propósito de corregir diferencias en la determinación de determinados haberes jubilatorios y pensionarios. La iniciativa surgió como una respuesta a los reclamos por liquidaciones previsionales que no habían contemplado correctamente las actualizaciones correspondientes.

La plataforma oficial permite acceder a los datos vinculados con las prestaciones y realizar un seguimiento de los trámites.

El régimen estableció un mecanismo de acuerdos entre el Estado y los beneficiarios para revisar los montos de las prestaciones, reconocer diferencias acumuladas y establecer nuevas condiciones de pago. De esta manera, buscó dar respuesta tanto a personas que ya habían iniciado reclamos judiciales como a otras que todavía no habían recurrido a la Justicia.

Entre los destinatarios contemplados por la normativa se encuentran los jubilados y pensionados que iniciaron juicios por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016 . También podían quedar comprendidos quienes no habían presentado una demanda, siempre que reunieran las condiciones previstas por la legislación.

La posibilidad de acceder al programa depende de los antecedentes de cada prestación y de los criterios establecidos para determinar si corresponde una recomposición. Por eso, cobrar una jubilación o una pensión no alcanza por sí solo para recibir este beneficio.

También es necesario distinguir entre consultar el sistema y solicitar un nuevo ingreso. La presencia del apartado de Reparación Histórica en Mi ANSES permite verificar la situación individual, pero no representa una nueva inscripción general ni garantiza que el organismo tenga una propuesta disponible para todos los titulares.

¿Qué hacer si el sistema muestra una propuesta de actualización?

Cuando el sistema informa que existe una propuesta de Reparación Histórica, el beneficiario puede consultar las condiciones del ofrecimiento y conocer las características económicas del reajuste. Antes de aceptar, resulta fundamental revisar el contenido del acuerdo, ya que implica determinadas condiciones sobre la actualización del haber.

La aceptación no termina con un clic en la plataforma. El procedimiento contempla la participación de un abogado patrocinante, quien debe intervenir en la revisión de la propuesta y en las instancias posteriores del trámite. El recorrido establecido por ANSES incluye los siguientes pasos:

revisar el ofrecimiento: el titular debe ingresar a su cuenta y consultar los términos de la actualización, las condiciones del acuerdo y los importes informados

el titular debe ingresar a su cuenta y consultar los términos de la actualización, las condiciones del acuerdo y los importes informados aceptar los términos: si está de acuerdo con la propuesta, deberá manifestar su conformidad mediante el procedimiento previsto en el sistema

si está de acuerdo con la propuesta, deberá manifestar su conformidad mediante el procedimiento previsto en el sistema designar un abogado: tendrá que informar los datos del profesional que lo representará. El abogado también deberá ingresar a Mi ANSES para aceptar la designación y las condiciones correspondientes

tendrá que informar los datos del profesional que lo representará. El abogado también deberá ingresar a Mi ANSES para aceptar la designación y las condiciones correspondientes firmar el acuerdo: el beneficiario y su representante legal deberán presentarse en una oficina de ANSES para suscribir la documentación

el beneficiario y su representante legal deberán presentarse en una oficina de ANSES para suscribir la documentación esperar la homologación judicial: una vez firmado, el organismo enviará electrónicamente el acuerdo al Poder Judicial para que sea revisado y homologado

una vez firmado, el organismo enviará electrónicamente el acuerdo al Poder Judicial para que sea revisado y homologado aguardar la liquidación: después de recibir la notificación de aprobación judicial, ANSES podrá realizar la liquidación correspondiente

Los beneficiarios pueden consultar información sobre su situación previsional a través de los canales digitales del organismo. Pexels

Cómo ingresar a Mi ANSES para verificar el estado de tu beneficio

La consulta se puede realizar desde una computadora, una tablet o un teléfono celular con conexión a Internet. No hace falta concurrir inicialmente a una oficina del organismo, ya que la primera verificación está disponible en el portal oficial. Para conocer la situación particular, los interesados deben seguir este procedimiento:

ingresar al sitio oficial: acceder a www.anses.gob.ar y seleccionar la opción Mi ANSES

acceder a www.anses.gob.ar y seleccionar la opción Mi ANSES identificarse en la plataforma: completar el ingreso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal

completar el ingreso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal buscar el apartado correspondiente: dirigirse al menú de Jubilaciones y Pensiones, seleccionar Reparación Histórica y consultar la información disponible sobre el beneficio

Una vez dentro de esa sección, el titular podrá comprobar si su prestación está contemplada y si existe alguna propuesta de actualización asociada a su expediente.

Para quienes ya completaron el procedimiento y quieren comprobar si el reajuste se incorporó al pago mensual, también resulta útil revisar el recibo de haberes. En esa liquidación puede aparecer el concepto "Reparación Histórica", que identifica el importe correspondiente al programa. Cuando se liquida el sueldo anual complementario, también puede figurar el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica", si corresponde.

Es conveniente revisar estos datos con atención y conservar la documentación vinculada con el acuerdo, especialmente si hubo intervención de un abogado o una homologación judicial.