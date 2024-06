Río Grande: ratificaron que la hija de Carlos Pérez, detenido por el caso Loan, no es Sofía Herrera

La hija de Carlos Pérez no es Sofía Herrera

La Justicia de Río Grande determinó este viernes que la hija de Carlos Pérez , uno de los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña , no es Sofía Herrera . En la jornada del jueves, se abrió una investigación luego del revuelo que se generó a partir de una entrevista televisiva, donde muchas personas comenzaron a asegurar que se trataba de la niña extraviada en 2008.

De esta manera, el documento ratificó la identidad de la hija de Pérez, detallando que tiene 14 años y nació en Bahía Blanca, negando cualquier tipo de relación con Sofía, puesto que en la actualidad tendría 19 años, además de haber nacido en Tierra del Fuego. Aún así, indicaron que ''lo novedoso es que si bien la menor en cuestión no es Sofía se continúa con la investigación, dado que no se puede descartar que el padre, como estuvo estacionado en Ushuaia, no haya tenido que ver o esté vinculado a un grupo dedicado a la trata de personas o que haya tenido algún tipo de participación en la eventual desaparición de Sofía'', al medio Infobae.