Robos en Barrio Parque: vecinos denuncian ingresos desde las vías del tren Mitre

Pese a su fama de zona segura, residentes de Barrio Parque advierten que los robos se repiten en viviendas que colindan con el tendido ferroviario.

Las vías del tren Mitre se convirtieron en el principal punto de ingreso de delincuentes a las casas de Barrio Parque.

Los vecinos de Barrio Parque denunciaron que las viviendas que dan a las vías del tren Mitre se convirtieron en el principal blanco de delincuentes. El caso más reciente fue el robo en la casa de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain , que reavivó la preocupación en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque la mayoría de los residentes aseguran que las calles del barrio son tranquilas y cuentan con presencia policial, coinciden en que el problema se concentra en los fondos que limitan con el tendido ferroviario. Allí, los delincuentes aprovechan la altura de las vías y la escasa vigilancia para trepar muros y acceder a los patios traseros.

Hace un mes delincuentes intentaron ingresar a la vivienda de Elena Lynch de Grondona , ubicada en la misma calle. La alarma de la propiedad evitó el robo, aunque en otra oportunidad los ladrones sí lograron llevarse objetos de valor . Otros vecinos también recordaron episodios similares ocurridos en los últimos años, siempre con la misma modalidad de acceso desde las vías.

Los residentes cuestionan la efectividad del patrullaje y señalan que varias garitas de seguridad no se encuentran en funcionamiento. También denuncian que la custodia se concentra en las calles principales , mientras que los fondos quedan desprotegidos . En algunos casos, los intrusos habrían utilizado volquetes para trepar y hasta realizaron agujeros en los muros.

El Ministerio de Seguridad informó que la Policía de la Ciudad vigila las calles y la Federal custodia el tendido ferroviario.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron que la custodia del tendido ferroviario corresponde a la Policía Federal, mientras que la vigilancia de las calles está a cargo de la Policía de la Ciudad. Según la información oficial, en el barrio funcionan tres garitas porteñas y dos federales en puntos estratégicos cercanos a las embajadas.

Cómo fue el robo a Pampita

Carolina "Pampita" Ardohain enfrenta un duro momento luego de haber sido víctima de un robo en su casa de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se produjo mientras ella estaba trabajando en España de modo que los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar a la casa sin problemas.

pampita-robo-celular La vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain fue escenario del robo más reciente que reavivó la preocupación vecinal.

El caso generó revuelo en el barrio y hubo posturas encontradas acerca de la seguridad en la que se supone que es una de las zonas precisamente más seguras de la Ciudad de Buenos Aires donde varios famosos viven.

Las fuentes policiales aseguran que los delincuentes ingresaron a la casa cuando la familia estaba ausente. Lograron abrir una caja fuerte en la que encontraron dinero en efectivo y joyas de gran valor. Todavía no se sabe el valor exacto de lo que se llevaron dado que la investigación aún está en curso.