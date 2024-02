Rusia perdió su apelación frente al Comité Olímpico Internacional

La sanción fue impuesta por reconocer organizaciones regionales de territorios anexionados de Ucrania. La suspensión no afecta a ninguna decisión referente sobre la participación de atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La suspensión impedía que el ROC opte a financiación ni se le asocie al movimiento olímpico, pero no afecta a ninguna decisión sobre la participación de atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París 2024 . Finalmente, el TAS confirmó el fallo a favor de la entidad internacional.

En ese momento, el COI dijo que la medida de reconocer los consejos olímpicos regionales constituía una violación de la Carta Olímpica porque violaba la integridad territorial del Comité Olímpico de Ucrania. "El COI se complace de que el TAS haya confirmado la decisión de la Comisión Ejecutiva del COI del 12 de octubre de 2023 de suspender al Comité Olímpico Ruso", dijo el organismo en un comunicado.

El futuro de los atletas de Rusia

Debido a la guerra Rusia-Ucrania, inicialmente el COI había prohibido a los atletas rusos y bielorrusos competir internacionalmente tras la invasión rusa. Sin embargo, el año pasado el Comité Olímpico Internacional emitió un conjunto inicial de recomendaciones para que los organismos rectores del deporte internacional permitan a rusos y bielorrusos competir en los Juegos de París 2024, compitiendo como atletas individuales sin bandera, emblema o himno.

Esta decisión va en línea con la creencia del COI de que los atletas no deben ser castigados por las acciones de los Gobiernos. Finalmente, serán hasta once atletas neutrales (ocho con pasaporte ruso y tres con el bielorruso) que podrán competir “con bandera neutral y siempre que cumplan una estricta serie de condiciones que incluyen no apoyar activamente la guerra”.