Ruta 56: manejaba con un bebé en brazos, discutió con agentes viales e intentó embestir un móvil oficial + Seguir en









El episodio ocurrió durante un control preventivo del Ministerio de Transporte bonaerense a la altura de General Madariaga.

El conductor fue aprehendido tras agredir a agentes de Seguridad Vial durante un control preventivo en la Ruta 56, a la altura de General Madariaga.

Un operativo de control vial realizado sobre la Ruta Provincial 56, a la altura de General Madariaga, derivó en la aprehensión de un conductor que circulaba con un bebé en brazos y protagonizó un violento incidente con agentes de Seguridad Vial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho se produjo durante una recorrida preventiva del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Operativo Sol a Sol. Allí, personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial detectó una combi Mercedes-Benz conducida por un hombre oriundo de Moreno, quien llevaba a una menor sentada sobre su falda, sin ningún sistema de retención infantil.

Tras detener el vehículo en la banquina, los agentes labraron el acta de infracción correspondiente por transporte indebido de un menor. Durante el procedimiento, tanto el conductor como su acompañante comenzaron a agredir verbalmente al personal y a golpear el móvil oficial, lo que obligó a los agentes a resguardarse.

Embed El conductor fue detenido tras el episodio La situación se agravó cuando el conductor volvió a subir al vehículo e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial. Ante este escenario, se solicitó apoyo policial y el hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la Justicia.

Todo el procedimiento quedó registrado por las cámaras instaladas en los móviles oficiales, un sistema que permite documentar las intervenciones y aportar evidencia ante hechos de violencia o situaciones de conflicto durante los controles en rutas y autopistas bonaerenses.

Desde el Ministerio de Transporte señalaron que este tipo de registros forma parte de las tareas habituales de fiscalización y control, y remarcaron la importancia de respetar las normas de seguridad vial, en especial aquellas vinculadas a la protección de niñas y niños durante la circulación.