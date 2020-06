Advierten que solo 10 hospitales porteños cuentan con los elementos de protección necesarios

El Informe Epidemiológico elaborado por la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA relevó 29 de los 34 efectores públicos de salud, y destacó que "23 tienen atención con internación de pacientes que padecen Covid-19".

Según el estudio, los trabajadores denuncian el uso de "camisolines hidrorepelentes que no repelen, que se rompen, que no llegan a cubrirnos, barbijos n95 que no están certificados, que no alcanzan y que se caen durante los procedimientos", y advirtieron que esos "son solo algunos ejemplos del día a día en los hospitales y centros de salud".

"Los trabajadores refieren que de contar con los EPP, son de mala calidad, no hay diferentes talles, por lo que no cubren al personal de salud durante el procedimiento, poniéndolo en riesgo", informa el estudio.

Y añade: "Esto hace que tengan que autogestionarse con plata de su bolsillo o pedir donaciones, usando estos insumos y no, los otorgados por el Gobierno".

Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que "todavía no pasó lo peor". "Estamos con 400 casos por día y la curva está evolutiva. No estamos como los europeos, aún no pasamos lo peor", relató el funcionario en diálogo con Radio con Vos.

Con respecto a la posibilidad de flexibilizar más el aislamiento, Quirós justificó la decisión de permitir la actividad física nocturna en la Ciudad y la apertura de nuevos comercios debido a que que "se ha estabilizado la curva" de casos de coronavirus.

"Tuvimos un crecimiento, pero en esta semana se ha estabilizado la curva. Además la ciudadanía porteña está clara en lo que pasa y nos está acompañando", sostuvo el funcionario en otra entrevista con el programa "Alguien tiene que decirlo" por Radio Rivadavia.

Quirós señaló que el índice de contagio en la ciudad es algo superior a uno: "Por eso crecen los casos, pero muy poco", advirtió, y reiteró que las disposiciones que se tomarán a partir de la semana que viene son una respuesta "a una sociedad que se encuentra muy cansada y espera otro tipo de medidas", en el marco del aislamiento por la pandemia.