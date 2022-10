Día Internacional de la Tartamudez: por qué se conmemora cada 22 de octubre

Niños Trastorno Lenguaje.jpg

Es frecuente que se manifieste en niños pequeños cuando están comenzando a desarrollar el lenguaje. En esta etapa, los síntomas de disfluencia pueden considerarse fisiológicos, es decir, parte del aprendizaje temprano del habla. De todos modos, es importante tener en cuenta la actitud del entorno familiar del niño que puede contribuir a que estos “saltitos” se consoliden y se transformen en una verdadera tartamudez.

La consulta fonoaudiológica temprana es indispensable para orientar a la familia en la aplicación de conductas saludables de comunicación que favorezcan el desarrollo del lenguaje y la fluidez del niño.

Algunos signos y síntomas del tartamudeo

Dificultad para iniciar una palabra, frase u oración.

Prolongación o repetición con fuerza de un sonido, sílaba o palabra.

Pausa breve, con tensión, al inicio de la frase.

Uso frecuente o exagerado de muletillas tales como “eh” o “em”.

Tensión, rigidez o movimientos en cara o cuerpo asociados al habla.

La tartamudez puede generar

Problemas al comunicarse con los/las demás.

Evitación de diferentes situaciones de habla tales como pedir algo en un negocio, en una confitería, hablar por teléfono, entre otros.

Sensación de ansiedad al hablar.

Ser objeto de discriminación, bullying, burla.

Baja autoestima.

Mitos y realidades

Mito: Es de ayuda terminarle la frase a la persona que tartamudea cuando ésta se bloquea.

Realidad: No, no ayuda. Desde un punto de vista psicológico puede considerarse humillante. En su lugar darle tiempo para que pueda completar su idea.

Mito: La tartamudez está relacionada con la inteligencia.

Realidad: No existe ninguna relación que vincule a la tartamudez con la inteligencia.

Mito: La tartamudez tiene como causa: ansiedad, estrés o nerviosismo.

Realidad: Aunque la ansiedad y el estrés pueden empeorar la tartamudez, no la causan. La tartamudez suele empezar en la niñez. Al crecer, muchos niños sienten ansiedad y vergüenza por las reacciones negativas de las personas de su alrededor.

Mito: Ayuda decirle a alguien que tartamudea que solo tiene que relajarse y calmarse antes de hablar.

Realidad: No, indicarle a una persona que tartamudea que “debe relajarse” o “calmarse” no ayuda ya que traslada una presión aún mayor para que hable “normalmente”. La tartamudez no es voluntaria, es cíclica, no pudiendo incluso la persona que tartamudea anticipar cómo hablará en cada situación.