La Ciudad desalojó un edificio en San Cristóbal tomado hace 20 años + Seguir en









El operativo estuvo a cargo de de la Policía de la Ciudad. Denunciaron un "aguantadero" y situaciones de violencia provocadas por las personas que ocupaban el inmueble.

El inmueble se encuentra en Cochabamba 2642.

El Gobierno porteño anunció este viernes el desalojo de un edificio de dos pisos del barrio de San Cristóbal ocupado desde hace 20 años. Vecinos de la zona habían denunciado situaciones de violencia. Con esta propiedad, la gestión de Jorge Macri destacó que ya "recuperó más de 610 casas y edificios a sus verdaderos dueños".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El operativo estuvo a cargo de de la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias, la Red de Atención y Guardia de Auxilio. El edificio, ubicado en Cochabamba 2642, tiene dos pisos y una terraza. Según el Gobierno de la Ciudad, "funcionaba como un aguantadero". Ahí encontraron un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad, afirmó la Policía, que "los ladrones suelen utilizar para simular operativos y engañar a sus víctimas".

Durante la actual gestión, la Ciudad ya devolvió a sus dueños el equivalente a más de 300 millones de dólares en viviendas recuperadas.

edificio recuperado San Cristobla + interior El Gobierno de la Ciudad denunció que había un "aguantadero" en el edificio. Entre las restituciones en los últimos dos años figuran edificios como la Casa Blaquier, que estuvo tomada durante más de cuatro décadas en el Casco Histórico, el “Elefante Blanco” de la calle Olazábal al 3400 en Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y una parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

Además, fueron desalojados en Constitución, San Telmo y Flores ex hoteles convertidos en aguantaderos y donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución.

Jorge Macri: "Aunque les moleste vamos a seguir recuperando propiedades" El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acusó a un legislador de Unión por la Patria, Alejandro "Pitu" Salvatierra, de defender a las personas que ocupaban el inmueble. “Para sorpresa de nadie apareció un kirchnerista a defender okupas", acusó. Luego destacó su política de recuperación de edificios tomados y prometió: "Aunque les moleste vamos a seguir recuperando propiedades. Ley, orden y propiedad privada”.