Interna del PJ bonaerense: resultados en los 16 municipios con triunfos repartidos entre Kicillof, La Cámpora y dirigentes locales

Las elecciones partidarias se realizaron en 16 municipios de la provincia de Buenos Aires y dejaron triunfos repartidos entre el Movimiento Derecho al Futuro que responde a Axel Kicillof, La Cámpora de Máximo Kirchner y dirigentes del peronismo local. El proceso forma parte del reordenamiento del PJ bonaerense previo a la asunción del gobernador al frente del partido tras una lista de unidad en la conducción provincial.

Las 16 internas del Partido Justicialista bonaerense dejaron un mapa de poder fragmentado entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof, La Cámpora referenciada en Máximo Kirchner, y distintos sectores del peronismo territorial.

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Hubo triunfos repartidos entre los distintos espacios y también algunas sorpresas en distritos donde se esperaba un resultado distinto. En varios casos, además, las disputas estuvieron atravesadas por internas locales entre intendentes, exjefes comunales y referentes sindicales.

En Morón , uno de los distritos más observados de la jornada, se impuso Claudio Román , dirigente del MDF respaldado por el intendente Lucas Ghi . La lista camporista encabezada por Paula Majdanski -apoyada por el exintendente Martín Sabbatella - obtuvo la minoría, en una elección que reflejó la disputa política entre ambos dirigentes.

En Tres de Febrero , el triunfo fue para el dirigente de La Cámpora, Juan Debandi , quien retuvo la conducción del PJ local al imponerse al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia , candidato del Movimiento Derecho al Futuro .

Otra de las internas más tensas se registró en San Miguel , donde se impuso Santiago Fidanza , dirigente del espacio del ministro Andrés “Cuervo” Larroque dentro del MDF. Fidanza superó al actual presidente del PJ local Juanjo Castro , cercano al ministro Gabriel Katopodis , y al kirchnerista Héctor “Gallego” Fernández .

Segunda sección: pleno del kicillofismo

En la Segunda sección electoral las tres internas quedaron en manos del Movimiento Derecho al Futuro.

En San Nicolás, la lista encabezada por Sebastián Vignoles se impuso frente a la dirigente de La Cámpora, Cecilia Comerio.

En Zárate, el actual titular del PJ local Leandro Matilla logró renovar su liderazgo al derrotar a Ana María Almirón, vinculada políticamente al senador Sergio Berni y a la diputada Agustina Propato.

En San Antonio de Areco, el triunfo fue para Martín Lobos, quien superó al dirigente camporista Ramiro Ramallo.

Tercera sección: triunfo ajustado de La Cámpora

En Magdalena, único distrito de la sección con competencia, La Cámpora obtuvo un triunfo muy ajustado.

La candidata Mirna Gurina se impuso con 51,5% de los votos frente al dirigente del MDF, Juan Carlos García, en una elección que se resolvió por 19 votos.

Cuarta sección: victoria del peronismo local en Lincoln y alianza en Junín

En Junín, la interna se resolvió con la victoria de Fernando “Turi” Burgos, quien encabezó una lista con apoyos de La Cámpora, sectores del Frente Renovador y dirigentes del peronismo local.

Detrás quedaron Claudio Camilo, del Sindicato de Trabajadores Municipales, y Cristina Tejo, vinculada a agrupaciones cercanas al MDF.

En Lincoln, el triunfo fue para el exintendente y actual presidente del PJ local Jorge Fernández, quien se impuso por amplia diferencia al dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, Nicolás Rosas.

Quinta sección: triunfo camporista en Mar del Plata

En Mar del Plata, el distrito con mayor padrón de la jornada, se registró uno de los resultados más esperados. Allí ganó Daniel Esteban Di Bartolo, candidato del sector de La Cámpora que conduce la senadora provincial Fernanda Raverta.

La lista camporista se impuso frente a la nómina del MDF encabezada por Adriana Donzelli, respaldada por el exintendente Gustavo Pulti.

En Balcarce, en cambio, el triunfo quedó en manos del dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, Sergio Aranaga, quien derrotó a Eduardo Guzmán en una interna entre sectores del propio espacio.

En Lobería, la victoria fue para José Orbaiceta, representante del MDF.

Sexta sección: sorpresa en Coronel Suárez

Uno de los resultados destacados se dio en Coronel Suárez, donde el dirigente local Damián Meier se impuso frente a la lista impulsada por el intendente Ricardo Moccero, que llevaba como candidata a María Alesandra Santarossa.

En Tornquist, el triunfo fue para Alberto Musso, dirigente alineado con el exintendente Sergio Bordoni, del Frente Renovador, quien derrotó al histórico dirigente justicialista Juan Carlos Gisler.

Séptima sección: triunfos del MDF

En la Séptima sección electoral los resultados favorecieron al Movimiento Derecho al Futuro.

En Roque Pérez, el exintendente Homero Salas se impuso en una elección extremadamente ajustada —por apenas un voto— frente a Eliana Gasparini, candidata del kirchnerismo.

En Saladillo, el triunfo fue para Fabián Salguero, también del MDF, quien derrotó al candidato de La Cámpora, Diego Yanson, respaldado además por sectores del Frente Renovador.

Un mapa de poder fragmentado

Las 16 internas del PJ bonaerense dejaron un escenario con victorias repartidas entre el kicillofismo, La Cámpora y dirigentes territoriales, en una jornada que funcionó como termómetro del peso de cada sector dentro del peronismo provincial. Los resultados también reflejaron el peso del poder local, con intendentes y referentes territoriales que lograron imponer a sus candidatos en varios distritos, mientras que en otros casos las listas respaldadas por jefes comunales no lograron imponerse.

A nivel provincial, el proceso interno del peronismo bonaerense alcanzó una lista de unidad. Tras las elecciones partidarias en los distritos donde hubo competencia, el gobernador Axel Kicillof asumirá la presidencia del Partido Justicialista bonaerense, en reemplazo del diputado nacional Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario.

La nueva estructura del PJ provincial se conformó mediante una lista de unidad que incluye a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín como vicepresidentes, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, ocupará la secretaría general. En ese esquema también tendrá un rol relevante el intendente de La Plata, Julio Alak, quien acompaña el proceso de reorganización partidaria impulsado por el gobernador.

De esta manera, las internas en los 16 municipios funcionan como el cierre del proceso previo a la asunción formal de Kicillof al frente del PJ bonaerense, en una etapa en la que el oficialismo busca reorganizar su estructura política en el principal distrito electoral del país.