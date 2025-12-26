ANMAT prohibió la venta de productos de limpieza y desinfección por irregularidades sanitarias + Seguir en









La medida alcanza a artículos elaborados por una firma de Santa Fe tras una inspección que detectó incumplimientos en la normativa vigente.

Los productos son fabricados por una empresa de la provincia de Santa Fe. Chem.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de productos de limpieza y desinfección fabricados por una empresa de la provincia de Santa Fe, luego de constatar faltas vinculadas a la ausencia de registros sanitarios y deficiencias en el rotulado.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 9289/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se originó tras una inspección realizada en el establecimiento de la firma Wohr Rubén Alberto, ubicado en la ciudad de Esperanza, en el marco del trámite de modificación y reinscripción de su autorización de funcionamiento.

La prohibición de ANMAT Durante la verificación, los inspectores detectaron la elaboración y tenencia de productos sin registro sanitario, además de otros cuyos rótulos no coincidían con los aprobados oficialmente. También se constató la falta de identificación de lotes y fechas de vencimiento, lo que impide garantizar la trazabilidad de los artículos.

anmat.jpg La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 9289/2025. Pharmabaires Según lo detallado en la normativa, entre los productos alcanzados por la prohibición total —hasta tanto se regularice su situación— figuran un limpiador multiuso desinfectante, un producto identificado como sulfato de cobre destinado al control de algas y hongos en piletas, y un removedor de insectos ultraconcentrado, todos sin registro vigente o sin datos obligatorios de identificación.

La medida también se extendió a otros artículos cuyos envases presentaban omisiones o diferencias respecto de los rótulos autorizados, entre ellos formulaciones de hipoclorito de sodio para piscinas, alguicidas, reguladores de pH, precipitantes, clarificantes y limpiadores cremosos, que no cumplían con los requisitos formales exigidos.

aviso_336758 La disposición justificó la prohibición de los productos. Boletín Oficial. Desde la ANMAT señalaron que las irregularidades detectadas constituyen presuntas infracciones a la normativa sanitaria vigente, al haberse puesto en circulación productos sin cumplir con las condiciones bajo las cuales fueron evaluados y autorizados. En ese marco, el organismo instruyó un sumario sanitario contra la empresa y contra su director técnico.