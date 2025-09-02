La Justicia Federal inició una investigación acerca del hallazgo de una avioneta incendiada en un campo. Ocurrió el jueves pasado en la localidad de Garza, provincia de Santiago del Estero, y testigos afirmaron que sus ocupantes incendiaron la aeronave y luego huyeron. Tres hombre están en la mira como sopechosos.
Santiago del Estero: tres hombres fueron demorados por una avioneta incendiada y abandonada
Los operativos de rastrillaje incluyeron la participación de personal de Gendarmería. Las hipótesis que se barajan incluyen posible delito y transporte de droga.
Fuentes consultadas por Infobae indicaron que lugareños vieron a tres hombres alejándose del lugar después de la caída, aunque no precisaron hacia dónde se fueron ni de quienes se trataba.
A una distancia aproximada de 300 metros del sitio del accidente, el personal halló un envase plástico de agua saborizada con la inscripción “República de Bolivia”, dato que podría indicar el origen de la avioneta.
Cayó una avioneta en un campo de Santiago del Estero y fue incendiada
El secretario del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, Mario Medina, especificó que durante los rastrillajes se comunicó con la Policía Federal y les indicó que, por disposición del juez Sebastián Argibay, titular del Juzgado, se debía entregar el procedimiento a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con asiento en la provincia.
El motivo está en los recursos logísticos y técnicos con los que cuentan, necesarios para profundizar la investigación. “Si la avioneta transportaba droga, podríamos confirmarlo químicamente a pesar del fuego”, dijo el juez Argibay a Radio Panorama de Santiago del Estero. No se descarta que la aeronave estuviera vinculada al transporte ilegal de mercaderías o drogas.
Argibay explicó que la nave quedó prácticamente destruida, conservándose solo el motor y algunos vestigios del fuego. Destacó que los rastrillajes continúan, con cierres de rutas y búsqueda de los posibles tripulantes. “No estamos seguros de cuántos eran, además del piloto”, indicó.
Sospechosos y qué hipótesis baraja la justicia santiagueña
Horas después del hecho, en la localidad de Forres —a 54 kilómetros del lugar del aterrizaje— fueron demorados tres hombres: un tucumano, un salteño y un santafesino
Sin embargo, las circunstancias de la detención no fueron esclarecidas oficialmente. Las versiones apuntan a que podrían estar relacionados con la avioneta o haber sido interceptados por otro delito, como un robo.
Por su parte, el Poder Judicial santiagueño y las fuerzas federales trabajan sobre dos hipótesis principales:
- Los ocupantes decidieron quemar la avioneta con la carga en su interior para eliminar pruebas.
- La aeronave arrojó la droga en vuelo, y tras un aterrizaje de emergencia, fue incendiada para borrar rastros.
Según estimaciones, una avioneta de estas características puede transportar hasta 400 kilos de cocaína, con un valor en frontera cercano a u$s1,4 millones. Por eso, los peritajes químicos serán clave para determinar si efectivamente había estupefacientes a bordo, dijo el medio Radio Bicentenario.
