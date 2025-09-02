Santiago del Estero: tres hombres fueron demorados por una avioneta incendiada y abandonada

Los operativos de rastrillaje incluyeron la participación de personal de Gendarmería. Las hipótesis que se barajan incluyen posible delito y transporte de droga.

La Justicia Federal inició una investigación acerca del hallazgo de una avioneta incendiada en un campo. Ocurrió el jueves pasado en la localidad de Garza , provincia de Santiago del Estero , y testigos afirmaron que sus ocupantes incendiaron la aeronave y luego huyeron. Tres hombre están en la mira como sopechosos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fuentes consultadas por Infobae indicaron que lugareños vieron a tres hombres alejándose del lugar después de la caída , aunque no precisaron hacia dónde se fueron ni de quienes se trataba.

A una distancia aproximada de 300 metros del sitio del accidente, el personal halló un envase plástico de agua saborizada con la inscripción “ República de Bolivia” , dato que podría indicar el origen de la avioneta.

El secretario del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero , Mario Medina, especificó que durante los rastrillajes se comunicó con la Policía Federal y les indicó que, por disposición del juez Sebastián Argibay , titular del Juzgado, se debía entregar el procedimiento a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con asiento en la provincia.

El motivo está en los recursos logísticos y técnicos con los que cuentan, necesarios para profundizar la investigación. “Si la avioneta transportaba droga, podríamos confirmarlo químicamente a pesar del fuego”, dijo el juez Argibay a Radio Panorama de Santiago del Estero. No se descarta que la aeronave estuviera vinculada al transporte ilegal de mercaderías o drogas .

avioneta santiago del estero Los operativos de rastrillaje incluyeron la participación de personal de Gendarmería. Gentileza Radio Bicentenario

Argibay explicó que la nave quedó prácticamente destruida, conservándose solo el motor y algunos vestigios del fuego. Destacó que los rastrillajes continúan, con cierres de rutas y búsqueda de los posibles tripulantes. “No estamos seguros de cuántos eran, además del piloto”, indicó.

Sospechosos y qué hipótesis baraja la justicia santiagueña

Horas después del hecho, en la localidad de Forres —a 54 kilómetros del lugar del aterrizaje— fueron demorados tres hombres: un tucumano, un salteño y un santafesino

Sin embargo, las circunstancias de la detención no fueron esclarecidas oficialmente. Las versiones apuntan a que podrían estar relacionados con la avioneta o haber sido interceptados por otro delito, como un robo.

Por su parte, el Poder Judicial santiagueño y las fuerzas federales trabajan sobre dos hipótesis principales:

Los ocupantes decidieron quemar la avioneta con la carga en su interior para eliminar pruebas.

La aeronave arrojó la droga en vuelo, y tras un aterrizaje de emergencia, fue incendiada para borrar rastros.

Según estimaciones, una avioneta de estas características puede transportar hasta 400 kilos de cocaína, con un valor en frontera cercano a u$s1,4 millones. Por eso, los peritajes químicos serán clave para determinar si efectivamente había estupefacientes a bordo, dijo el medio Radio Bicentenario.