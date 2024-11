Se derrumbó parte del techo del shopping Plaza Oeste de Morón

Empleados y comerciantes señalaron que el cielorraso no cuenta con sistemas de seguridad y que no es la primera vez que pasa algo así.

Según informaron medios locales, no se reportaron víctimas fatales ni heridos, al tiempo que testigos afirmaron: "No es la primera vez que pasa algo así, hace un tiempo se cayó parte del techo y una bebé fue golpeada y fue rápidamente atendida por personal del SAME y trasladada junto a su madre al hospital San Juan de Dios".