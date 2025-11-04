Tiroteo tras una operación financiera en Núñez: un ladrón muerto y otro prófugo







Durante el enfrentamiento, uno de los agresores fue abatido y su cómplice logró escapar en moto con rumbo desconocido.

Efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron peritajes en la esquina de Cuba e Iberá, en Núñez, donde uno de los ladrones cayó muerto tras el tiroteo. C5N

Un violento enfrentamiento armado sacudió este martes al barrio porteño de Núñez, donde un intento de asalto culminó con uno de los delincuentes fallecido y su cómplice huyendo del lugar.

El hecho ocurrió minutos antes de las 13 en la intersección de las calles Cuba e Iberá, cuando dos hombres que regresaban de realizar una operación financiera en el microcentro fueron interceptados por dos motochorros. Las víctimas habían salido desde Corrientes y Reconquista con una importante suma de dinero y, según las primeras investigaciones, fueron seguidas hasta el norte de la ciudad.

Uno de los ladrones sigue prófugo En el lugar se produjo un tiroteo entre uno de los asaltantes y un policía federal retirado, quien se desempeñaba como custodio privado. El exagente respondió al ataque y uno de los delincuentes resultó gravemente herido, cayendo a pocos metros del cruce. Pese a la llegada de una ambulancia, el sospechoso murió en el lugar.

El segundo ladrón escapó a toda velocidad en una motocicleta KTM Duke y es buscado intensamente por efectivos de la Policía de la Ciudad, que desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Fuentes de la investigación confirmaron que el exmiembro de la PFA no sufrió heridas. En tanto, la fiscalía porteña dispuso peritajes sobre el arma utilizada y el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir el trayecto de los motochorros antes y después del asalto.

